Артем Дзюба – «Арсеналу»: «Безумно горд и рад за вас!»

Экс-игрок оружейников поздравил тульскую команду с выходом в Лигу Европы.

Отметим, что жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы состоится 11 июня в Ньоне.

Нападающий «Зенита» и бывший игрок «Арсенала» Артем Дзюба поздравил тульскую команду с выходом в Лигу Европы. К оружейникам футболист обратился через Instagram.