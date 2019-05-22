Артем Дзюба – «Арсеналу»: «Безумно горд и рад за вас!»
Экс-игрок оружейников поздравил тульскую команду с выходом в Лигу Европы.
Нападающий «Зенита» и бывший игрок «Арсенала» Артем Дзюба поздравил тульскую команду с выходом в Лигу Европы. К оружейникам футболист обратился через Instagram.
Отметим, что жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы состоится 11 июня в Ньоне.
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