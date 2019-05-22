В Богородицке насмерть сбили ребенка

22 мая примерно в 16.45 в Богородицке в Вязовском переулке возле медсанчасти 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Вектра», насмерть сбил 8-летнего мальчика. Об этом Myslo рассказали в УГИБДД по Тульской области.

По нашей информации, ребенок возвращался домой на автобусе с бабушкой. Они вышли из транспортного средства и собирались перейти дорогу. Отметим, что на этом участке нет ни пешеходного перехода, ни тротуара. Пожилая женщина заметила приближающийся автомобиль, а мальчик — нет. Он резко выбежал на дорогу, где и попал под колеса. Ребенок погиб на месте происшествия.

Сообщается, что водитель пытался избежать ДТП, но ему это не удалось. В результате аварии «Опель» опрокинулся на крышу. Мужчина получил телесные повреждения.

Все обстоятельства этого жуткого происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается к взрослым с убедительной просьбой внимательно следить за детьми! Возле проезжей части обязательно возьмите ребенка за руку, ведь поведение юных участников дорожного движения непредсказуемо!