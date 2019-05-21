Тульские каратисты привезли две медали с чемпионата Москвы по кобудо

В подмосковном Троицке в рамках большого турнира по всем дисциплинам восточного боевого единоборства «Память», посвященного событиям новейшей истории с участием спецподразделений России против терроризма, прошел чемпионат Москвы по кобудо.

В соревнованиях приняли участие трое спортсменов сборной Тульской области: Антон Кондратьев, Всеволод Чукарев и Дмитрий Шурыгин. Двое вернулись с бронзовыми медалями — Всеволод стал третьим в разделе кобудо-ката, а Антон Кондратьев — в своем дебютном выступлении по боям нунчаку.

Спортсмены тренируются в Центре каратэ «Дракон».



Всеволод Чукарев.

Антон Кондратьев.

Директор Центра каратэ «Дракон», президент Федерации восточного боевого единоборства Тульской области, главный тренер региональной сборной Антон Кондратьев поделился эмоциями от турнира:

– В первую очередь, огромное спасибо организаторам этого прекрасного турнира за приглашение! На чемпионате Москвы мое выступление было дебютом в дисциплине «кобудо-кумитэ предмет», я очень доволен. Интересный, динамичный вид соревнований, совсем недавно включен во Всероссийский реестр видов спорта. Теперь мы будем развивать его на территории нашего региона. Уверен, он станет популярным как среди взрослых спортсменов, так и среди детей.