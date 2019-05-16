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«Урал» подаст апелляцию на судейство после матча с «Арсеналом»

«Урал» подаст апелляцию на судейство после матча с «Арсеналом»

Клуб уверен, что удаление Эрика Бикфалви было незаслуженным.

ФК «Урал» собирается обжаловать красную карточку полузащитника Эрика Бикфалви, полученную им в матче 1/2 Кубка России против «Арсенала».
 
- Обязательно будем подавать апелляцию на удаление Эрика. Все видели, что судья ошибочно показал ему красную карточку. Эпизод можно было оценить желтой карточкой. Будем опротестовывать удаление и завтра на КДК доказывать, что это ошибка судьи, — приводит слова президента «Урала» Григория Иванова РИА «Новости».
 
Напомним, главный арбитр матча Сергей Карасев воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) для просмотра эпизода с Бикфалви и Бакаевым. После просмотра повтора судья решил, что игрок «Урала» грубо сыграл и показал ему прямую красную карточку.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:45 +1
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