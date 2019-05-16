«Урал» подаст апелляцию на судейство после матча с «Арсеналом»

- Обязательно будем подавать апелляцию на удаление Эрика. Все видели, что судья ошибочно показал ему красную карточку. Эпизод можно было оценить желтой карточкой. Будем опротестовывать удаление и завтра на КДК доказывать, что это ошибка судьи, — приводит слова президента «Урала» Григория Иванова РИА « Новости ».

Напомним, главный арбитр матча Сергей Карасев воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) для просмотра эпизода с Бикфалви и Бакаевым. После просмотра повтора судья решил, что игрок «Урала» грубо сыграл и показал ему прямую красную карточку.