«Арсенал»: конец кубковой сказки

Фото Алексея Пирязева.

Тем не менее игра тульской команды даже в почти безнадежной ситуации оставила хорошее впечатление. Просто это был не наш день.

Всё, конечно, решилось в самом начале матча, не прилети этот гол из ниоткуда, да еще в ближний угол ворот. Но разве есть повод за что-то обвинить в этой игре команду? За то, что люди иногда ошибаются? Или за то, что они придумали систему ВАР (система видеопомощи арбитрам, Video assistant referee. – Прим. ред.)? У футбола всегда, как у монеты, две стороны — кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Нам в этот раз выпала решка, хотя мечталось об орле — с маленькой буквы.

Последний шанс на спасение отобрала доблестная система ВАР, благодаря которой футбол в первом тайме превратился в «Рабыню Изауру». Сначала придуманный пенальти, потом потешная красная карточка, в результате — сломанная еще в первой половине матча игра. Оба эпизода, но особенно, конечно, история с пенальти, удивили еще и тем, что сигнал на просмотр очередной серии мыльной оперы давался спустя несколько минут, когда обе команды уже и забыть-то забыли об эпизодах с нарушениями, они и по ходу матча не обратили на них внимание, что уж совсем невиданное дело. Ведь каждый спорный эпизод всегда сопровождается некими всплесками эмоций, заламыванием рук и призывами к арбитру: товарищ, надень очки! А тут — игра идет, никто ничего не понимает, но товарищ Карасев решает посмотреть повторы по телику. Тогда как-то и на табло надо эти спорные эпизоды выводить, чтобы трибуны насладились просмотром вместе с товарищем судьей, а не сидели гадали, что же случилось.

Ведь никто на стадионе так и не понял, за какие эпизоды выносились карающие вердикты.

Сложилось ощущение, что просто имелось некое негласное распоряжение продемонстрировать России все великолепные свойства замечательной системы ВАР — о том, какая она бдительная и беспристрастная. Ведь это для кого-то ВАР — формальное свидетельство высшей справедливости, а для кого-то — очень выгодный контракт. Ни много ни мало — по двенадцать миллионов рублей с носа на следующий сезон. А тут игра началась с 0:1, и запахло жареным. Еще чуть-чуть, и наличие ВАР конкретно в этом матче станет неактуальным, не произведет должного эмоционального эффекта. И тогда некто за кадром вдруг высмотрел эпизод, который можно притянуть за уши к видеоповторам. Может даже предположения о пенальти не было — просто показать, что всё под контролем, враг, то есть нарушитель, не пройдет. Судья посмотрел, оценил со всех сторон и дал сигнал продолжать матч.

Но Карасев почему-то отнесся к этому эпизоду более серьезно, взял и указал на точку. Да еще и желтую карточку предъявил, что уж совсем добавило несуразности происходящему. Ну ладно, в пенальти есть хотя бы формальный повод. Да, Беляев не успевал убрать руку, ему только что отрубить ее было в том эпизоде, но не отрубил еще перед началом матча — значит виноват; да, мяч фактически не изменил траектории, но легкое касание рукой было и, очень натянуто, но какой-то повод для наказания имелся. А предупреждение-то за что? За то, что в ворота твоей команды после этого назначен пенальти? Где здесь умысел, грубость, недисциплинированное поведение, лишение соперника возможности забить гол? Где здесь хоть какое-то формальное основание для горчичника?

Если пускаться в рассуждения дальше, то можем предположить, что бригада арбитров в душе где-то понимала, что слегка накосячила. И тогда вдруг возник эпизод с нарушением Бикфалви. Опять же всё это было буквально на глазах аж двух судей — один главный, в поле, он же Карасев, один на линии — с флажком. Ни один из них не подал сигнал не то что о грубости – о нарушении правил. Игра спокойно продолжилась.

Как вдруг опять на арене появляется некий мессия и радостно докладывает: можно компенсировать пенальти.

После очередной паузы Бикфалви видит перед собой красную карточку. Тут целых два вопроса. А удалил бы Карасев игрока «Урала», если бы не было дурацкого пенальти? Пошел бы он вообще смотреть этот эпизод? Что-то подсказывает, вряд ли. Играли бы себе дальше. А удаляя игрока в сомнительном эпизоде, он осознавал, что просто лишает человека шанса поучаствовать в одном из важнейших матчей его профессиональной карьеры? У нас что, зрители приходят на стадион смотреть на судей, а не на футболистов? Тогда давайте наберем команду товарищей со свистками против команды технологов ВАР, выпустим их на поле и посмотрим, сколько билетов на это зрелище удастся продать.

Может, где-то еще такая система уже имеет право на существование. Там, где на матчах работают люди, умеющие принимать решения и осознающие ответственность за них. В России же она пока показала только низкую квалификацию самих арбитров. Вспомним, как в первом кубковом полуфинале этих же команд игрок «Урала» на глазах судьи дважды подряд отмахивается локтем, а несчастному главному арбитру, чтобы применить карательные санкции, нужно было сбегать посмотреть повтор. Или там тоже была установка показать действенность системы во всей красе?

Показательно, что после игры тренеры обеих команд, и Парфенов, и Черевченко, не сговариваясь, выразили недоумение по поводу принятых с новой системой ключевых решений.

Безусловно, ВАР — штука прогрессивная и в перспективе нужная. Только, выходит, пока командам надо скинуться, чтобы обзавестись квалифицированными арбитрами, которые без всяких повторов могут выполнять свою работу. Потому что чудо-техника в руках дилетанта достижением цивилизации ну никак не выглядит.

А «Арсенал» — похвалим. Да, конечно, после перерыва соперник, имевший на одного игрока меньше, больше думал о том, как бы не пропустить. При этом тульская команда продолжала играть в тот футбол, в который умеет, — не сбиваясь на навал и упрощая игру. Все эти стеночки, перепасы по центру штрафной и забегания — это ведь как раз тот самый бесковский футбол, который кое-кто обещал поставить за три месяца в совсем другой команде. Но пройти стену обороняющихся за счет разнообразных командных взаимодействий — очень непростая задача. Да еще имея в очередной раз перекроенную линию атаки. Джорджевича играл Лесовой, а в концовке в пару к нему Черевченко неожиданно выпустил Аджоева. И, в общем, наша легенда номер семнадцать очень неплохо вошел в игру. Поджимал соперника, создавая дополнительное давление в линии атаки, сам имел возможность забить, пару раз поспособствовал созданию опасных ситуаций для партнеров. Для двадцати без малого минут не так и плохо.

Фото пресс-службы «Арсенала».

Гол имени Лесового был как раз следствием той осады, которую устроили у ворот гостей во втором тайме арсенальцы. При таком пожаре рано или поздно оборона должна была треснуть, тут и случился этот прострел Лесового, после которого защитник срезал мяч в свои ворота.

Безусловно, туляки проиграли не из-за системы ВАР, хотя отквитать один мяч или пару — две большие разницы. К сожалению, в этом матче у «Арсенала» не было главного — везения. Можно, конечно, сказать, что хозяева в первые минуты, когда после пропущенного гола пребывали в состоянии ступора, вообще отскочили — должны были пропускать еще. Ну так они и пропустили — с выдуманного пенальти, да еще и после отскока от штанги после того, как Нигматуллин мяч парировал, на добивание первым успел игрок «Урала». Не наш был день, совсем не наш. Однако то, что при всем при этом команда уходила с поля под скандирование «Мо-лод-цы!», наверное, тоже говорит о многом — это ведь не после победы над «Спартаком», а после – по факту – поражения от «Урала».

Кубок проигран, однако задачи в чемпионате остаются, и еврокубки всё равно очень близки. Если Кубок России возьмет «Локомотив», так и вовсе гарантированы. Но всё надо решать самим. Впереди у «Арсенала» последняя домашняя игра сезона, да еще с одной из самых интересных команд чемпионата — «Краснодаром». А через неделю — матч открытия стадиона «Динамо» в Москве против одноименного клуба. И там, и там будет очень трудно. Но легко же в этом сезоне не было никогда.

слова тренеров

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко:

— Показалось, что команда вышла на поле вареной…

– Есть такое. Нам тоже так показалось. Поэтому проиграли сегодняшний матч за 15 минут. Потом вернулись в игру, могли еще больше забить, но, к сожалению, поезд уже ушел. Но скажу одну вещь: всё равно у нас есть команда, которая играет до конца. Она это сегодня доказала. Даже 0:2 команду не сломили, у нее есть дух. К ребятам вопросов нет. По ошибкам — да, а по самоотдаче, желанию победить — вопросов нет.

— С учетом проблем в атаке как принимали решение по выбору в нападении?

– Выпустили ложную девятку. У «Урала» футболисты обороны высокие, тяжеловаты немножко. Впрочем, это не мое, не должен обсуждать чужую команду. Решили выпустить скоростного, техничного, резкого игрока. Наверху там играть было бесполезно, команда у соперника рослая.

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов:

– В первые 20 минут можно было заканчивать игру, но потом произошло удаление. Непросто играть вдесятером. Матч был боевой, кубковый. Эта победа прежде всего для болельщиков. Город ждал выхода в финал. У меня есть гордость за ребят, за команду.

статистика

«Арсенал» — «Урал» — 2:2 (0:2)

15 мая. Тула. Центральный стадион. Судьи Сергей Карасев, Антон Аверьянов, Дмитрий Сафьян (все — Москва). Судья VAR Виталий Мешков (Дмитров), ассистент судьи VAR Алексей Сухой (Люберцы).

Голы: Бикфалви (1, 0:1), Эль-Кабир (23, 0:2), Ароян (57, в свои ворота, 1:2), Мирзов (67, 2:2),

На 23-й минуте Эль-Кабир не реализовал пенальти (вратарь).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Коне (Аджоев, 73), Альварес, Горбатенко, Костадинов, Мирзов, Бакаев, Ткачев, Лесовой.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Араторе (Ильин, 46), Фидлер (Брызгалов, 90+), Меркулов, Егорычев (Бавин, 78), Бикфалви, Емельянов, Эль-Кабир, Погребняк.

Предупреждения: Беляев (23), Горбатенко (45+), Араторе (45+), Емельянов (62), Альварес (90+).

На 34-й минуте удален Бикфалви.

По сумме двух матчей счет 3:2 в пользу «Урала».