Туляка оштрафовали за поддельное водительское удостоверение

В Туле мировой судья вынес обвинительный приговор 29-летнему местному жителю Денису И. Мужчина признан виновным по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Установлено, что в сентябре прошлого года И. купил у неустановленных лиц водительское удостоверение за 45 тысяч рублей и пользовался им. В феврале 2019 в поселке Дубна его остановил инспектор ГИБДД, проверил права по базе данных и выяснил, что документ на имя И. не выдавался.

«Тем самым, своими действиями И. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 327 УК РФ. Приговором суда И. назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.