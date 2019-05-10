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Туляка оштрафовали за поддельное водительское удостоверение
Мужчину признали виновным по ч.3 ст. 327 УК РФ.
В Туле мировой судья вынес обвинительный приговор 29-летнему местному жителю Денису И. Мужчина признан виновным по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Установлено, что в сентябре прошлого года И. купил у неустановленных лиц водительское удостоверение за 45 тысяч рублей и пользовался им. В феврале 2019 в поселке Дубна его остановил инспектор ГИБДД, проверил права по базе данных и выяснил, что документ на имя И. не выдавался.
«Тем самым, своими действиями И. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 327 УК РФ. Приговором суда И. назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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