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Туляка оштрафовали за поддельное водительское удостоверение
Фото: katun24.ru

Туляка оштрафовали за поддельное водительское удостоверение

Мужчину признали виновным по ч.3 ст. 327 УК РФ.

В Туле мировой судья вынес обвинительный приговор 29-летнему местному жителю Денису И. Мужчина признан виновным по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
 
Установлено, что в сентябре прошлого года И. купил у неустановленных лиц водительское удостоверение за 45 тысяч рублей и пользовался им. В феврале 2019 в поселке Дубна его остановил инспектор ГИБДД, проверил права по базе данных и выяснил, что документ на имя И. не выдавался.
 
«Тем самым, своими действиями И. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 327 УК РФ. Приговором суда И. назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:48 +4
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