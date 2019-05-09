В Туле прошла спартакиада боевых единоборств

В СК «Новое поколение» прошла II Спартакиада боевых единоборств «Золотая звезда», организованная детско-юношеской спортивной Федерацией каратэ, СК «Тульский Левша» и клубом каратэ-до «Чемпион». Мероприятие было приурочено к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие команды из 14 регионов России, более 400 спортсменов, представляющих различные стили: каратэ (WKU), смешанные единоборства (ММА), грэпплинг, дзюдо, самбо.

В рамках спартакиады прошла матчевая встреча по косики каратэ между сборными ЦФО и Тулы, в которой с небольшим преимуществом одержала победу первая команда.

В смешанных единоборствах отличились спортсмены из тульских клубов «Русь», «Александр Невский» и клуба каратэ-до «Чемпион». В дзюдо лидерами стали представители клуба «Тульский Левша».

Лучшими каратистами признаны воспитанники тульского клуба «Чемпион» и серпуховского клуба имени генерала Маргелова. В поединках по грэпплингу лидеры — клубы «Русь» и «Тульский Левша».

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