Туляки отмечают День Победы в Центральном парке: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Даже сильный дождь и ветер не испугали посетителей парка!

Для жителей и гостей города тульские парки приготовили насыщенную программу празднования Дня Победы. Так, в Центральном парке проходят концерты с участием творческих коллективов, ярмарка тульских мастеров, угощения полевых кухонь, фотозоны, выставка ретроавтомобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны, анимационная часть программы в детском городке для маленьких посетителей и множество тематических площадок, в числе которых «Тыл», «Передовая», «Госпиталь», «Полоса препятствий» и т.д.

В спортивном городке проходит фестиваль «Победа предков кует нашу силу». А у здания администрации парка можно принять участие в молодежном квесте «Кукушка».

В 18.55 в Центральном парке будет транслироваться Всероссийская минута молчания.

Полную афишу мероприятий можно прочитать здесь.