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Туляки отмечают День Победы в Центральном парке: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки отмечают День Победы в Центральном парке: фоторепортаж

Даже сильный дождь и ветер не испугали посетителей парка!

Для жителей и гостей города тульские парки приготовили насыщенную программу празднования Дня Победы. Так, в Центральном парке проходят концерты с участием творческих коллективов, ярмарка тульских мастеров, угощения полевых кухонь, фотозоны, выставка ретроавтомобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны, анимационная часть программы в детском городке для маленьких посетителей и множество тематических площадок, в числе которых «Тыл», «Передовая», «Госпиталь», «Полоса препятствий» и т.д.

В спортивном городке проходит фестиваль «Победа предков кует нашу силу». А у здания администрации парка можно принять участие в молодежном квесте «Кукушка».

В 18.55 в Центральном парке будет транслироваться Всероссийская минута молчания.

Полную афишу мероприятий можно прочитать здесь.

Галерея
День Победы в Центральном парке, Фото: 1
День Победы в Центральном парке, Фото: 2
День Победы в Центральном парке, Фото: 3
День Победы в Центральном парке, Фото: 4
День Победы в Центральном парке, Фото: 5
День Победы в Центральном парке, Фото: 6
День Победы в Центральном парке, Фото: 7
День Победы в Центральном парке, Фото: 8
День Победы в Центральном парке, Фото: 9
День Победы в Центральном парке, Фото: 10
День Победы в Центральном парке, Фото: 11
День Победы в Центральном парке, Фото: 12
День Победы в Центральном парке, Фото: 13
День Победы в Центральном парке, Фото: 14
День Победы в Центральном парке, Фото: 15
День Победы в Центральном парке, Фото: 16
День Победы в Центральном парке, Фото: 17
День Победы в Центральном парке, Фото: 18
День Победы в Центральном парке, Фото: 19
День Победы в Центральном парке, Фото: 20
День Победы в Центральном парке, Фото: 21
День Победы в Центральном парке, Фото: 22
День Победы в Центральном парке, Фото: 23
День Победы в Центральном парке, Фото: 24
День Победы в Центральном парке, Фото: 25
День Победы в Центральном парке, Фото: 26
День Победы в Центральном парке, Фото: 27
День Победы в Центральном парке, Фото: 28
День Победы в Центральном парке, Фото: 29
День Победы в Центральном парке, Фото: 30
День Победы в Центральном парке, Фото: 31
День Победы в Центральном парке, Фото: 32
День Победы в Центральном парке, Фото: 33
День Победы в Центральном парке, Фото: 34
День Победы в Центральном парке, Фото: 35
День Победы в Центральном парке, Фото: 36
День Победы в Центральном парке, Фото: 37
День Победы в Центральном парке, Фото: 38
День Победы в Центральном парке, Фото: 39
День Победы в Центральном парке, Фото: 40
День Победы в Центральном парке, Фото: 41
День Победы в Центральном парке, Фото: 42
День Победы в Центральном парке, Фото: 43
День Победы в Центральном парке, Фото: 44
День Победы в Центральном парке, Фото: 45
День Победы в Центральном парке, Фото: 46
День Победы в Центральном парке, Фото: 47
День Победы в Центральном парке, Фото: 48
День Победы в Центральном парке, Фото: 49
День Победы в Центральном парке, Фото: 50
День Победы в Центральном парке, Фото: 51
День Победы в Центральном парке, Фото: 52
День Победы в Центральном парке, Фото: 53
День Победы в Центральном парке, Фото: 54
День Победы в Центральном парке, Фото: 55
День Победы в Центральном парке, Фото: 56
День Победы в Центральном парке, Фото: 57
День Победы в Центральном парке, Фото: 58
День Победы в Центральном парке, Фото: 59
День Победы в Центральном парке, Фото: 60
День Победы в Центральном парке, Фото: 61
День Победы в Центральном парке, Фото: 62
День Победы в Центральном парке, Фото: 63
День Победы в Центральном парке, Фото: 64
День Победы в Центральном парке, Фото: 65
День Победы в Центральном парке, Фото: 66
День Победы в Центральном парке, Фото: 67
День Победы в Центральном парке, Фото: 68
День Победы в Центральном парке, Фото: 69
День Победы в Центральном парке, Фото: 70
День Победы в Центральном парке, Фото: 71
День Победы в Центральном парке, Фото: 72
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