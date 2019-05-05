Алексей Дюмин, Гурам Аджоев и Артём Дзюба поздравили «Арсенал» и «Зенит»: видео

Кадр из видео.

Тульский «Арсенал», обыграв дома «Локомотив» со счетом 2:0, фактически сделал «Зенит» чемпионом России. Напомним, голы забили Бакаев и Джорджевич.

Губернатор Алексей Дюмин, президент «Арсенала» Гурам Аджоев, а также нападающий питерцев и экс-игрок тульской команды Артем Дзюба поздравили оба клуба с хорошей игрой.

- Поздравляю многомиллионную армию болельщиков «Зенита». «Зенит» стал чемпионом России. И конечно же, Артема Дзюбу, который знает не понаслышке, что «Арсенал» — это сильная команда, — отметил глава региона.

Также Алексей Дюмин поздравил болельщиков оружейников с замечательной игрой.

- «Арсенал» — гроза всех авторитетов. Так есть, так было и будет, -подчеркнул губернатор.

- Тульские болельщики потрясающие. Я вас помню. Играть в Туле было одно удовольствие. Вам удачи! И, надеюсь, вы выиграете Кубок России и наконец-то попадете в Лигу Европы, — сказал Артем Дзюба.