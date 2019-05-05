В дом на ул. Ползунова в Туле после ремонта дымовентканалов вернулся газ

После плановой проверки сотрудники газовой службы отключили газ в доме № 24 по ул. Ползунова. Оказалось, что в многоэтажке дымовентканалы были в аварийном состоянии. Использовать газовое оборудование в этом случае запрещено.

Ремонт указанного оборудования относится к капитальным видам работ. УК отвечает только за текущий ремонт. Управляющая компания «ТОКТО» провела ремонт дымовентканалов за свой счет, предоставив жителям рассрочку на 10 месяцев. Собственники жилья утвердили такую схему на общем собрании.

Сейчас газоснабжение в многоквартирном доме на 12 квартир восстановлено.

Работы по капитальному ремонту дымовентканалов по аналогичной схеме в настоящее время проводятся в доме №15 по ул. Мартеновской и в доме № 1 по ул. Маяковского в Туле.