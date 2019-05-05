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За незаконный оборот наркотиков задержан 26-летний туляк

За незаконный оборот наркотиков задержан 26-летний туляк

Мужчина уже ранее был судим.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками подразделения по контроля за оборотм наркотиков около дома 18 по улице Лейтейзена  был остановлен легковой автомобиль Шевроле.

В ходе досмотра транспортного средства в салоне обнаружены подозрительные вещества, которые были направлены на исследование. Согласно заключению полицейского эксперта-криминалиста данные вещества являются наркотиками марихуана, массой 8,1 гр, и амфетамин, массой 0,37 гр.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков. От 26-летнего ранее судимого владельца автомобиля получены признательные показания.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:06 +1
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