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Матч «Арсенал» – «Локомотив» рассудит Евгений Турбин

Матч «Арсенал» – «Локомотив» рассудит Евгений Турбин

Игра состоится в Туле 4 мая. Не пропустите!

Матч 27-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив» рассудит подмосковный рефери Евгений Турбин. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, в текущем сезоне 39-летний арбитр всероссийской категории судил одну игру с участием оружейников — поединок «Арсенал» — ЦСКА, который состоялся в Грозном.

Помогать Евгению Турбину будут Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный судья — нижегородец Михаил Вилков. Инспектор — Николай Левников из Санкт-Петербурга. Делегат РПЛ — Радик Ахмадуллин (Казань).

Матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится в субботу, 4 мая, на Центральном стадионе в Туле в 19.00. Приходите поддержать команду!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:30 +2
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