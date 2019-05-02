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БК «Арсенал» подвел итоги сезона
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» подвел итоги сезона

Какие задачи ставят перед командой на следующий сезон?

Президент БК «Арсенал» Виктор Усков подвел итоги сезона для тульской команды.

- Очень приятно заканчивать любые турниры, чемпионаты в призерах, какие бы не были медали, но на четвертом месте, с так называемыми «деревянными» медалями, обиднее всего! Возвращаясь назад к началу чемпионата, многое осознаешь: команда не верила в себя, в то, что ей было по силам занять призовое место, все играли как-то скромно, с чрезмерным уважением к сопернику и порой думая не о победе, а о том, как бы достойно проиграть…

Но это спорт, и результат в итоге команда показала достойный! А если учитывать тот факт, что по бюджету клуб занимает 11−12 место, то итог сезона превзошел все наши ожидания, — приводит слова Виктора Николаевича клубная пресс-служба.

В начале мая руководство Федерации баскетбола России будет решать вопрос об объединении Суперлиги-1 и Суперлиги-2 с возможным разделением на зоны.

- И тут уже четвертое место будет ох как кстати! Я больше вам скажу — «Арсенал» стал чемпионом ЦФО, опередив сильнейшие команды из Тамбовской, Рязанской областей. Так что считайте, что в Тульской области сильнейший баскетбол в ЦФО!

По словам Виктора Ускова, о перспективах и задачах на следующий сезон говорить пока рано. Клуб еще не определился с финансированием.

- В плане выполнения финансовых обязательств перед игроками «Арсенал» находится среди лучших команд России. И это все благодаря вниманию губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. БК «Арсенал» благодарен ему за большой вклад в развитие баскетбола в нашей области.

Также мы благодарны председателю комитета по спорту Яковлеву Дмитрию Николаевичу и директору фонда развития Тульской области «Перспектива» Федосеевой Юлии Александровне за то, что за весь сезон не было ни одного сбоя в работе клуба и за постоянные переживания за наши результаты.


И, конечно, самую большую благодарность клуб выражает болельщикам, без поддержки которых не было бы ничего.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:03 +1
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