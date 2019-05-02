БК «Арсенал» подвел итоги сезона

Фото из архива Myslo.

Президент БК «Арсенал» Виктор Усков подвел итоги сезона для тульской команды.

- Очень приятно заканчивать любые турниры, чемпионаты в призерах, какие бы не были медали, но на четвертом месте, с так называемыми «деревянными» медалями, обиднее всего! Возвращаясь назад к началу чемпионата, многое осознаешь: команда не верила в себя, в то, что ей было по силам занять призовое место, все играли как-то скромно, с чрезмерным уважением к сопернику и порой думая не о победе, а о том, как бы достойно проиграть…

Но это спорт, и результат в итоге команда показала достойный! А если учитывать тот факт, что по бюджету клуб занимает 11−12 место, то итог сезона превзошел все наши ожидания, — приводит слова Виктора Николаевича клубная пресс-служба.

В начале мая руководство Федерации баскетбола России будет решать вопрос об объединении Суперлиги-1 и Суперлиги-2 с возможным разделением на зоны.

- И тут уже четвертое место будет ох как кстати! Я больше вам скажу — «Арсенал» стал чемпионом ЦФО, опередив сильнейшие команды из Тамбовской, Рязанской областей. Так что считайте, что в Тульской области сильнейший баскетбол в ЦФО!

По словам Виктора Ускова, о перспективах и задачах на следующий сезон говорить пока рано. Клуб еще не определился с финансированием.

- В плане выполнения финансовых обязательств перед игроками «Арсенал» находится среди лучших команд России. И это все благодаря вниманию губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. БК «Арсенал» благодарен ему за большой вклад в развитие баскетбола в нашей области.

Также мы благодарны председателю комитета по спорту Яковлеву Дмитрию Николаевичу и директору фонда развития Тульской области «Перспектива» Федосеевой Юлии Александровне за то, что за весь сезон не было ни одного сбоя в работе клуба и за постоянные переживания за наши результаты.



И, конечно, самую большую благодарность клуб выражает болельщикам, без поддержки которых не было бы ничего.