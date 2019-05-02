В Туле сотрудники Росгвардии приняли участие в акции «Георгиевская лента»

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Торжественный старт акции прошел под звуки военного оркестра в Тульском кремле.

Сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области проводят патриотическую акцию, приуроченную ко Дню Победы. В ходе ее проведения тулякам раздают георгиевские ленточки. Росгвардейцы рассказывают историю появления этого символа победы, а также объясняют правила его ношения.

Торжественный старт акции, в которой приняли участие более 500 человек, прошел под звуки военного оркестра в Тульском кремле.

Акция призвана объединить миллионы людей по всему миру.

Начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Олег Петрик неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.