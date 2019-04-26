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БК «Арсенал» досрочно занял четвертое место в Суперлиге-2
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» досрочно занял четвертое место в Суперлиге-2

За тур до окончания чемпионата наши баскетболисты решили задачу на сезон.

Баскетболисты тульского «Арсенала» обеспечили себе четвертое место в Суперлиге-2. Одержав победу во втором гостевом матче в Чебоксарах, оружейники за две игры до завершения чемпионата решили задачу на сезон.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, это является высшим достижением в новейшей истории «Арсенала» с момента его возрождения.

Отметим, что в 2016 году тогда еще врио губернатора Алексей Дюмин дал поручение поддержать команду.

Завершающие матчи чемпионата БК «Арсенал» сыграет с «Уфимцем» 27 и 28 апреля в 15.30.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:12 +1
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