В Себино отметили 20-летие канонизации Святой Матроны Себинской-Московской

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

2 мая, в день 20-летия канонизации Святой Матроны Себинской-Московской, в ее родном селе Себино Кимовского района состоялись торжества.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил Пасхальную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы. Затем состоялся крестный ход.

У памятника Святой Матроне состоялся торжественный митинг. Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина зачитала участникам мероприятия приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

- Сегодня Себино – это один из центров православной культуры нашей страны. Каждый верующий может здесь ближе познакомиться с Матроной, узнать историю ее села и храма Успения Пресвятой Богородицы. Это место привлекает паломников не только из России, но из ближнего и дальнего зарубежья, - отметил Алексей Дюмин.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что в день канонизации Святой Матроны отмечает 5-летие музей, созданный в память о ней. За пять лет его посетили свыше 220 тысяч человек. В данный момент в музее насчитывается более 500 экспонатов, которые были переданы жителями села и прихожанами.

Музей проводит большую исследовательскую работу, благодаря которой найдены родственники Матроны. Министр также отметила, что памятное место Святой Матроны Себинской-Московской создавалось всем миром. Сегодня здесь есть не только старинный храм и музей, но и Святой источник с купелью и памятники Матроне.

Торжества продолжились концертом Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского, творческих коллективов Кимовского района и презентацией книги «Свет земли Тульской» о Святой Матроне.

Напомним, благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в Себино на берегу реки Мокрая Табола создано новое историко-культурное пространство, где построены источник с часовней-ротондой и купель. Здесь проведено комплексное благоустройство: обустроены дорожки и тротуары, появилось уличное освещение, размещены лавочки для отдыха, обустроена пляжная зона на реке. В самом селе проведен интернет, что позволило открыть сайты в музее и храме. В этом году будет реализован проект современного благоустройства прихрамовой территории.