Бойцовский клуб в Оренбурге: футбольная аналитика от Myslo

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Оренбург» – «Арсенал» – 1:1 (0:0).

Голы: Джорджевич (62) – 0:1, Алвеш (78) – 1:1.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш, Мохаммед, Берхамов (Кангва, 74), Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Предупреждены: Афонин, Маляров, Алвеш – Мохаммед, Мирзов, Григалава.

Судья – Николай Волошин (Смоленск).

29 апреля. Оренбург. Стадион «Газовик».

После ярких эмоций от победы над «Спартаком» поездка в Оренбург сулила мало хорошего. Не только потому, что фееричные 3:0 отняли слишком много сил. Такие победы как отнимают силы, так и прибавляют. Просто «Оренбург» – команда совсем иного порядка. Это «Спартак», даже если сам не играет, все равно даст поиграть другим, с ним можно посостязаться в открытом зрелищном футболе. Тогда как «Оренбург» наверняка в первую очередь сосредоточится на том, чтобы связать атакующие возможности соперника.

Как играть с «Арсеналом» достаточно наглядно показала недавно «Уфа», которая все свои игровые и турнирные проблемы компенсировала высокой самоотдачей и постоянными единоборствами. У «Оренбурга» турнирных проблем существенно меньше, чем у «Уфы», но с самоотдачей все равно полный порядок. Матч с «Арсеналом» хозяева начали очень лихо, и на первых минутах у тульских ворот было жарко. В одном из моментов Нигматуллин просто выручил команду.

Но время шло, прыти немного поуменьшилось, и «Арсенал» понемногу игру выровнял. В конце концов игра пошла боевая, со множеством единоборств, и с небольшим количеством опасности у ворот обеих команд. Добротный такой российский середняковый футбол, когда никто не хочет уступать.

При этих равных шансах хозяева имели не одну возможность остаться в меньшинстве после двух полученных одним игроком желтых карточек. Однако Николай Волошин из Смоленска ситуацию держал под контролем, и четко помнил, кому из игроков хозяев он уже вынес предупреждение, дабы случайно не вытащить из кармашка горчичник дважды в адрес одного и того же игрока. Особенно анекдотично выглядела сцена в концовке матча, когда обоюдное нарушение правил Афонина и Мирзова привело лишь к одной желтой карточке в адрес Мирзова, а вот Афонин такого же внимания со стороны главного арбитра не удостоился – у него уже был один горчичник, полученный задолго до этого эпизода. Все бы ничего, однако неудаленный Афонин почти тут же едва не замкнул навес в штрафную «Арсенала». Вот был бы кунштюк, окажись он автором победного мяча после неполученной карточки.

Странно было слышать после матча комментарий Владимира Федотова, тренера «Оренбурга», о том, что его команда играла дома, а судили ее как будто на выезде. В каких же, интересно, эпизодах, «Оренбург» «судили как на выезде?». И вообще – у нас что, два свода правил? Один для тех, кто играет дома, второй для гостей? Странно еще, что, по примеру Уфы, не вспомнилась тут же статистика нарушений правил, которая получилась идентичной башкирской – хозяева фолили в несколько раз чаще, чем гости. Это же нонсенс.

Что из этого всего следует? Неужели в Оренбурге были уверены, что арбитр на какие-то нарушения закроет глаза, поскольку хозяева будут играть по той части футбольных правил, которая относится к домашнему судейству? Вот и в Уфе недавно рассуждали примерно так же – не бывает, что хозяева поля фолят чаще гостей. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Кстати, если искать причины успешной игры при Черевченко, то нужно обязательно обратить внимание именно на этот нюанс – команда обороняется в первую очередь умением. А если не надо останавливать соперника ценой постоянных нарушений, можно подумать о том, как моментально организовывать свои коронные быстрые атаки.

Много сейчас говорят о пресловутой системе ВАР, которая, якобы, чему-то там будет способствовать. Однако странно представить, чтобы арбитр бегал смотрел телевизор по поводу каждой потенциальной желтой карточки. Вот этого точно не бывает. Нужно уметь принимать решение здесь и сейчас, и никак иначе. То, как в Екатеринбурге в кубковом поединке главный судья побежал смотреть в телевизоре отмашку локтем, случившуюся на его глазах – это посмешище, показатель квалификации наших арбитров, которым никакой ВАР не поможет. Неужели у арбитра Премьер-лиги не хватает навыков или, скорее всего, решимости одинаково оценивать одни и те же нарушения футболистами обеих команд? Тогда почему они в Премьер-лиге, то есть в элите отечественного футбола? В Оренбурге, кстати, система ВАР вполне пригодилась бы в эпизоде, когда защитник хозяев зацепил сзади за футболку в своей штрафной Джорджевича. В динамике матча может это был и не стопроцентный пенальти, но близко к тому. А уж после дополнительного просмотра – тем более. Но ведь судейство иногда должно быть домашним же?

Хотя в целом ничья видится вполне справедливым итогом. «Арсенал» искал свой шанс в атаке, и во втором тайме он его дождался. Наверное, претензии болельщиков к Мирзову отчасти справедливы – мяч он иногда передерживает, в результате чего утыкается в стену из защитников. Однако эта нахрапистость играет на то, что именно его флангу приходится уделять повышенное внимание. Бакаев в этом матче был менее заметен, однако гол-то пришел с его участием. Зелимхан также смело пошел на обострение в штрафную соперника, успел даже пырнуть мяч в сторону ворот. Несильно, но мяч летел неудобно для Довбни, он достаточно неловко его отбил, и тут как тут был выскочивший из-за спин защитников Джорджевич.

«Арсенал» не додержал преимущество совсем немного. Наверное, сказалась и легкая неразбериха, случившаяся после замены. Буквально перед этим эпизодом Берхамов получил травму и попросил замену. Так получилось, что именно в этом матче в центральную зону резерва у «Арсенала» практически не было – Ткачев и Костадинов пропускали игру из-за дисквалификации. Пришлось выпускать на фланг Кангву, а Бакаева переводит в центр поля. Пока примерялись к новой расстановке, случилась азартная атака хозяев, и сразу два футболиста оказались неприкрытыми в районе одиннадцатиметровой. Один принял мяч, а португалец Алвеш тут же переправил его в сетку.

Было бы красиво, если на последней минуте «Арсенал» ответил на это совсем невероятной комбинацией, когда Григалава набросил мяч в район площади ворот, а там на добивании был его коллега по обороне Беляев, которому до гола не хватило немного везения.

«Арсенал» сохранил за собой шестое место, хотя еврокубковое оно, вопреки расхожему утверждению, весьма условно. Это будет возможно только при одном условии – если Кубок России выиграет «Локомотив». Но в Туле-то на этот трофей пока что и свои виды имеются. Как бы то ни было, сохранить даже шестую позицию будет очень сложно – впереди у «Арсенала» два домашних поединка с «Локомотивом» и «Краснодаром», выезд в Махачкалу и к «Динамо» и как минимум одна игра на Кубок России. Все это – в течение одного месяца. С другой стороны после победы над «Спартаком», которую до сих пор обсуждает вся страна, команда показала, что способна на любые подвиги. Хотя и жаль, что после ничьей «Спартака» «Арсенал» упустил возможность выйти после окончания тура на чистое пятое место.