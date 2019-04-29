новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электричество 30 апреля

Где в Туле отключат электричество 30 апреля

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов обесточены будут следующие дома:

  • Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15, 20, 31, 33-а, 13-а, 14-а,
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
  • ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
  • пр-д Тульский 1-3 (нечётн.),
  • ул. Советская, 14, 22,
  • ул. Фучика, 24 26 к. 2,
  • ул. Ушинского, 24, 22-а, 2, 4,
  • ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
  • ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.),
  • ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.),
  • ул. Курковая, 5,
  • ул. Дрейера, 48-50 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 55-63 (нечётн.), 24-34 (чётн.), 40,
  • ул. О. Кошевого, 9-16,
  • ул. Шевченко, 56, 58,
  • п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 1, 2,
  • ул. Калужская, 2-14 (чётн.), 1-а-15 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 1-а-15,
  • п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • ул. Колхозная, 1-а,
  • пер. Колхозный, 1-9, 12-а, 14-а, 22-а, 15,
  • п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-11 (нечётн.), 2, 6,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
  • ул. Ракетная, 7-а, 12,
  • ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
  • ул. Горельская, 8.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Автогороскоп на майские: какими будут праздники для тульских водителей
Автогороскоп на майские: какими будут праздники для тульских водителей
Бойцовский клуб в Оренбурге: футбольная аналитика от Myslo
Бойцовский клуб в Оренбурге: футбольная аналитика от Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.