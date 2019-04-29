Где в Туле отключат электричество 30 апреля
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов обесточены будут следующие дома:
- Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15, 20, 31, 33-а, 13-а, 14-а,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
- ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
- пр-д Тульский 1-3 (нечётн.),
- ул. Советская, 14, 22,
- ул. Фучика, 24 26 к. 2,
- ул. Ушинского, 24, 22-а, 2, 4,
- ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
- ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.),
- ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.),
- ул. Курковая, 5,
- ул. Дрейера, 48-50 (чётн.),
- ул. Циолковского, 55-63 (нечётн.), 24-34 (чётн.), 40,
- ул. О. Кошевого, 9-16,
- ул. Шевченко, 56, 58,
- п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 1, 2,
- ул. Калужская, 2-14 (чётн.), 1-а-15 (нечётн.),
- пер. Колхозный, 1-а-15,
- п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17,
- ул. Колхозная, 1-а,
- пер. Колхозный, 1-9, 12-а, 14-а, 22-а, 15,
- п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-11 (нечётн.), 2, 6,
- п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
- ул. Ракетная, 7-а, 12,
- ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
- ул. Горельская, 8.
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