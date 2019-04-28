Фото Алексея Пирязева.
«Тулица» приглашает болельщиков на встречу с командой
Не упустите возможность поздравить спортсменок и тренерский штаб с бронзовыми медалями чемпионата!
Волейбольная команда «Тулица» приглашает всех желающих на встречу. Она состоится 29 апреля в 18.30 в манеже стадиона «Арсенал». Как сообщает клубная пресс-служба, сначала спортсменки проведут небольшой мастер-класс для воспитанников ДЮСШ «Игровые виды спорта», а затем пообщаются с болельщиками.
Есть вопросы к волейболисткам или тренерам? Присылайте их на почту pr@tulitsa.com или prtulitsa@gmail.com.
Напомним, «Тулица» стала бронзовым призером чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «А».
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