«Тулица» приглашает болельщиков на встречу с командой

Фото Алексея Пирязева.

Не упустите возможность поздравить спортсменок и тренерский штаб с бронзовыми медалями чемпионата!

Волейбольная команда «Тулица» приглашает всех желающих на встречу. Она состоится 29 апреля в 18.30 в манеже стадиона «Арсенал». Как сообщает клубная пресс-служба, сначала спортсменки проведут небольшой мастер-класс для воспитанников ДЮСШ «Игровые виды спорта», а затем пообщаются с болельщиками.

Есть вопросы к волейболисткам или тренерам? Присылайте их на почту pr@tulitsa.com или prtulitsa@gmail.com.

Напомним, «Тулица» стала бронзовым призером чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «А».