Как «Тулица» завоевала бронзу чемпионата: фоторепортаж

Фото Александра Колесника.

За третье место чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «А» «Тулица» сражалась с владивостокской «Приморочкой». Решающий матч состоялся 20 апреля в Туле в манеже «Арсенала». Поддержать наших девчонок пришло большое количество болельщиков.

Первый сет остался за гостями — «Приморочка» его завершила со счетом 27:25. Три следующих партии «Тулица» была сильнее — 25:15, 25:23, 25:20. В итоге — 3:1 в пользу тульской команды. Таким образом, счет в серии за бронзу стал 3:0.

«Тулица» заслуженно стала бронзовым призером чемпионата. Поздравляем команду Александра Перепёлкина!

Смотрите большой фоторепортаж жаркого матча!