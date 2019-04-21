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Как «Тулица» завоевала бронзу чемпионата: фоторепортаж
Фото Александра Колесника.

Как «Тулица» завоевала бронзу чемпионата: фоторепортаж

Поздравляем команду и болельщиков!

За третье место чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «А» «Тулица» сражалась с владивостокской «Приморочкой». Решающий матч состоялся 20 апреля в Туле в манеже «Арсенала». Поддержать наших девчонок пришло большое количество болельщиков.

Первый сет остался за гостями — «Приморочка» его завершила со счетом 27:25. Три следующих партии «Тулица» была сильнее — 25:15, 25:23, 25:20. В итоге — 3:1 в пользу тульской команды. Таким образом, счет в серии за бронзу стал 3:0.

«Тулица» заслуженно стала бронзовым призером чемпионата. Поздравляем команду Александра Перепёлкина!

Смотрите большой фоторепортаж жаркого матча!

Галерея
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 1
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 2
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 3
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 4
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 5
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 6
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 7
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 8
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 9
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 10
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 11
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 12
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 13
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 14
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 15
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 16
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 17
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 18
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 19
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 20
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 21
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 22
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 23
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 24
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 25
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 26
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 27
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 28
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 29
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 30
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 31
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 32
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 33
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 34
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 35
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 36
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 37
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 38
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 39
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 40
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 41
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 42
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 43
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 44
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 45
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 46
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 47
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 48
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 49
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 50
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 51
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 52
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 53
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 54
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 55
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 56
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 57
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 58
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 59
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 60
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 61
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 62
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 63
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 64
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 65
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 66
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 67
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 68
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 69
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 70
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 71
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 72
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 73
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 74
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 75
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 76
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 77
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 78
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 79
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 80
"Тулица"-"Приморочка": матч за бронзу, Фото: 81
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:55 +1
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