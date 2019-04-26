Фигуристки из Тульской области выступили на всероссийских соревнованиях

В Сочи прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках. На турнире успешно выступила команда Тульской области по синхронному катанию — «Танаис».

В упорной борьбе наши девушки, воспитанницы новомосковской ДЮСШ «Виктория», заняли четвертое место. Досадное падение во время проката программы не позволила «Танаису» подняться на пьедестал.

Напомним, синхронное катание на коньках в Тульской области начало развиваться в сентябре прошлого года. Благодаря тренерскому составу — Ирине Назаровой, Владимиру Измагилову и Павлу Самохину — за такой короткий срок удалось подготовить команду для участия на всероссийском уровне. Подробнее об этом можно прочитать в нашем специальном материале здесь.