новости
новости
Регистрация
Фигуристки из Тульской области выступили на всероссийских соревнованиях

Фигуристки из Тульской области выступили на всероссийских соревнованиях

Наши спортсменки заняли четвертое место.

В Сочи прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках. На турнире успешно выступила команда Тульской области по синхронному катанию — «Танаис».

В упорной борьбе наши девушки, воспитанницы новомосковской ДЮСШ «Виктория», заняли четвертое место. Досадное падение во время проката программы не позволила «Танаису» подняться на пьедестал.

Напомним, синхронное катание на коньках в Тульской области начало развиваться в сентябре прошлого года. Благодаря тренерскому составу — Ирине Назаровой, Владимиру Измагилову и Павлу Самохину — за такой короткий срок удалось подготовить команду для участия на всероссийском уровне. Подробнее об этом можно прочитать в нашем специальном материале здесь.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:36 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаНовомосковск
Прочее
фигурное катаниеспортсинхронное катание

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Дома цвета кофе» – первый эскроу-проект в Туле
«Дома цвета кофе» – первый эскроу-проект в Туле
Поджог: В ночь на 26 апреля в тульском Заречье сгорели 5 автомобилей
Поджог: В ночь на 26 апреля в тульском Заречье сгорели 5 автомобилей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.