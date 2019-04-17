Защитник «Арсенала» пропустит два матча Кубка России

Игрок тульского «Арсенала» Гиа Григалава дисквалифицирован на два матча Кубка России за грубую игру в ходе встречи с «Уралом». Об этом сообщил руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Первый полуфинальный матч Кубка России между туляками и «Уралом» состоялся 3 апреля в Екатеринбурге и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. За пять минут до конца основного времени встречи тульский защитник сфолил против Эль-Кабира и заработал красную карточку.

За 10 минут до этого арбитр Алексей Еськов удалил с поля футболиста «Урала» Петруса Бумаля, ударившего локтем по затылку Кантемира Берхамова. По результатам заседания КДК РФС Бумалю тоже назначено наказание – он пропустит следующую встречу с «Арсеналом».