Утренний грабёж: добычей жительницы Белёва стала вобла и пиво

Женщина забрала товары из холодильника магазина, находящегося рядом с её домом.

В Белёве сотрудники полиции устанавливают детали грабежа. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 28-летняя женщина ограбила магазин, расположенный по соседству с её домом.

Ранним утром она вошла в торговый зал, забрала из стоявшего там холодильника бутылку пива и упаковку воблы, после чего скрылась, не оплатив товары.

Полицейские установили личность злоумышленницы по записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемая призналась в содеянном. Сотрудники МО МВД России «Белёвский» выясняют все обстоятельства происшествия.