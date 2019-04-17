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Утренний грабёж: добычей жительницы Белёва стала вобла и пиво

Утренний грабёж: добычей жительницы Белёва стала вобла и пиво

Женщина забрала товары из холодильника магазина, находящегося рядом с её домом.

В Белёве сотрудники полиции устанавливают детали грабежа. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 28-летняя женщина ограбила магазин, расположенный по соседству с её домом.

Ранним утром она вошла в торговый зал, забрала из стоявшего там холодильника бутылку пива и упаковку воблы, после чего скрылась, не оплатив товары.

Полицейские установили личность злоумышленницы по записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемая призналась в содеянном. Сотрудники МО МВД России «Белёвский» выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +5
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Место
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