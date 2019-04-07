«Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью: 0:0

Фото ПФК «Арсенал»

7 апреля канониры провели матч в Казани против местного «Рубина». Текстовая трансляция матча от Myslo!

Матч окончен. Счет 0:0. Во втором тайме «Рубин» продолжил начатое в первом: взял мяч под контроль, создавая один за одним опасные моменты у ворот «Арсенала». Туляки же действовали на контратаках и не так успешно — расчет был в основном на дальние удары, которым сегодня не хватало точности. Итоговым счетом должен быть доволен скорее «Арсенал». До встречи в следующие выходные — надеемся, покажем «Уралу» мощь тульских канониров!

90+3' Подача со штрафного от «Рубина»: на выходе ошибся Нигматуллин, зажигая свечку в опасной близости от своих ворот. Но со второй попытки Артуру все же удалось выбить мяч кулаками.

90+1' Три минуты добавлено к основному времени матча.

90' И на той же минуте Подберезкин снова «отличился» — получил желтую за фол против Хагуша в центре поля.

90' После потери Бакаева на правом фланге «Рубин» убегал в контратаку с численным преимуществом, но заброс от Подберезкина в нашу штрафную получился крайне неудачным.

88' Берхамов наказан горчичником за срыв атаки — руками придержал Степанова.

86' Подберезкин навесом с центра поля пытался найти в штрафной «Арсенала» Бухарова. Но Нигматуллин вовремя и грамотно вышел из ворот и оказался первым на этом мяче.

85' БАКАЕВ! С линии штрафной Зелимхан нанес удар в дальний угол ворот Коновалова. «Рубин» спасает голова кого-то из защитников клуба…

82' Затяжная атака «Рубина» завершается ударом головой от Подберезкина. На счастье арсенальцев, мяч попадает прямо в руки Нигматуллину!

79' Желтую карточку получает Камболов за фол на Кангве в центре поля.

79' Очень опасно в штрафной «Арсенала»! Подберезкин уже наносил удар из выгодной позиции. Самоотверженный подкат Беляева спас Нигматуллина от неприятностей!

77' И ничего интересного на поле не происходит, кроме третьей замены у «Рубина»: Подберезкин выходит на поле вместо Акбашева. Полностью Бердыев поменял линию атаки своей команды.

76' Полоз, приблизившись к штрафной, наносит удар. Беляев принимает мяч на себя.

72' Вторая замена у «Рубина»: Дмитрий Полоз меняет Павла Могилевца.

69' В центре поля Бухаров и Берхамов пошли в подкат друг на друга — Кантемиру досталось больше.

66' БАКАЕВ! Роскошный удар метров с 25-ти от нашего нападающего. Чуть-чуть в сторону от ворот.

65' Берхамов попробовал свои силы и пробил из-за пределов штрафной площади «Рубина». Коновалов надежен.

64' Первая замена у «Рубина». Сагитов с поля уходит, вместо него появляется Бухаров.

62' КОНЕ КРАСАВЧИК! Опасная атака «Рубина» началась с правого фланга, откуда последовала передача в район 11-метровой отметки. Если бы не нога Коне, мяч попал бы к готовому замкнуть передачу Сагитову. Но в итоге только угловой, розыгрыш которого был не опасен для арсенальцев.

61' Угловой у ворот «Арсенала». Несколько нервно в нашей штрафной, но в завершении атаки казанцев Башкиров далеко отпустил мяч и позволил снаряду выкатиться за пределы поля.

58' Кангва прорывался по левому флангу и, сблизившись со штрафной «Рубина», прострелил на Бакаева. А тот, найдя оптимальную позицию для удара, технично направлял снаряд в дальний угол ворот Коновалова. Но снова игроку «Арсенала» не хватило точности…

58' За первые 10 минут второго тайма опасных и острых моментов больше, чем за все 45 первого тайма. Судя по всему, футболистам хорошенько «вставили» в перерыве.

57' Штрафной в исполнении «Арсенала». Подача от Комбарова пошла на дальний угол вратарской, где мяч караулил наш дебютант Коне. Он попробовал перекинуть мяч в дальний угол ворот, чуть-чуть точности не хватило.

56' В борьбе за мяч у штрафной «Рубина» досталось Кангве: получил ногой в лицо.

54' В ответной контратаке Кангва, пытаясь обыграть защитников, слишком далеко прокинул мяч на входе в штрафную. Коновалов сыграл на выходе и опередил нашего Эванса.

53' ОПАСНО! Ошибся в защите Коне, не попав по мячу, и позволил Сагитову выйти на удар. И тот с убойной позиции пробил прямо в Нигматуллина. На отскоке первым был Хагуш, который, к счастью, сумел разрядить ситуацию.

49' Сагитов наносит удар из-за пределов штрафной, направляя мяч выше перекладины ворот Нигматуллина.

48' А на этот раз Кангва все-таки пробил: правда, не сумел попасть в створ — зарядил выше ворот.

47' Первая атака второго тайма за «Арсеналом». Правда, завершается она по поднятым флажком бокового арбитра — Кангва в офсайде.

46' В перерыве Черевченко делает замену: меняет Луку Джорджевича на Зелимхана Бакаева.

46' Второй тайм.

Давай, «Арсенал», верим в тебя!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Эванс Кангва, нападающий «Арсенала»:

- В первом тайме больше держали мяч, было не так много атакующих моментов. Во втором тайме, думаю, нам надо будет сменить тактику и сосредоточиться на атаках.

Виталий Устинов, защитник «Рубина»:

- Нормально все, первые минуты просто играли, потом раскрепостились и показали футбол. Во втором тайме должны прибавить, забить гол и выиграть.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Счет 0:0. Первый тайм получился с минимумом опасных моментов. Первые минут 25 инициатива была за арсенальцами безо всякой остроты, а потом «Рубину» удалось взять мяч под контроль и создать несколько интересных моментов у ворот Нигматуллина. Но вратарская удача и мастерство Артура позволили сохранить нули на табло. Ждем второй тайм!

45+1' Повезло сейчас «Арсеналу»: хорошая комбинация «Рубина» в атаке завершилась передачей в правую часть штрафной, где не оказалось никого из игроков обеих команд. После этого эпизода арбитр дает свисток об окончании первого тайма.

45' Одна минута добавлена к игровому времени первого тайма.

45' Мирзов нанес удар с угла штрафной площади. Его блокируют защитники «Рубина».

44' Могилевец наступил на ногу Кадири, за что наказан — первая желтая карточка в игре!

43' И снова выручает Нигматуллин! Была суматоха в штрафной «Арсенала», никак не получалось выбить мяч подальше от ворот. И Могилевец нанес удар. Мастерство Артура не подвело.

42' А вот сейчас было опасно — снова дальний удар в исполнении «Рубина», на этот раз от Игоря Коновалова. К счастью, Нигматуллин был готов — перекинул мяч над перекладиной.

39' Игра приостановлена — Джорджевич в центре поля на газоне. Вроде ничего серьезного, замена не потребуется.

39' И еще один дальний удар от «Рубина» — на этот раз свою точность проверил местный «бэтмен» Сагитов (играет в черной маске). Мимо!

35' Пошло дело! Неплохая атака «Рубина» завершилась ударом из-за пределов штрафной. Точно в руки Нигматуллину — дали размяться нашему голкиперу.

34' Очень интересный розыгрыш углового от казанцев. Все игроки обеих команд плотненько скучковались на ближней штанге. Подача последовала как раз в «гущу событий». Лучше всех эпизод прочитал Берхамов, который благополучно вынес мяч.

33' Пытались арсенальцы высоко прессинговать «Рубин». Джорджевич чуть не накрыл пас от вратаря хозяев, но Коновалов со своей задачей все-таки справился.

30' Могилевец, накрутив двух наших защитников, подал во вратарскую канониров. Но туляки сумели перевести мяч на угловой, который ни к чему не привел.

26' Заброс в штрафную на Джорджевича. Луке удается принять мяч только тогда, когда он оказывается за лицевой линией.

21' После подачи со стандарта мяч заметался в штрафной «Рубина», где первым на подборе оказался Кадири. Обработав мяч, он вторым касанием пробил по воротам Коновалова. Удар получился слабеньким, вратарь без проблем забрал его в руки.

20' И снова схлестнулись на том же месте те же персонажи. В этот раз тоже без горчичника, будет просто штрафной.

19' Кангва хорошо на правом фланге уходил от Степанова, но тот буквально затоптал Эванса. За такое можно и желтую давать, но арбитр пока ограничился устным предупреждением.

16' Дальним пасом Костадинов нашел на правом фланге открывавшегося Кангву. Тот отпасовал на Берхамова, а Кантемир уже выводил под удар Комбарова. Удар у Кирилла получился не самым удачным, мяч в створ не попал. Между прочим, первый удар по воротам в этом матче.

15' Хагуш подключился в атаку. Башкиров, прерывая его проход, нарушил правила недалеко от центра поля.

11' Кажется, первый подход «Арсенала» к воротам хозяев поля! Кадири прорывался через центр к штрафной «Рубина», но казанцы в защите были надежны и не дали нашему игроку пробить. Тем не менее Кадири сумел отправить пас на Кангву, который, в свою очередь, направил в прорыв Комбарова. А Кирилл уже делал навес во вратарскую. Правда, на мяче первым был игрок «Рубина».

8' Судя по телекартинке, поединок ажиотажа в Казани не вызвал. Трибуны красавца-стадиона почти пустые…

6' Казанцы забросили в штрафную «Арсенала» с правого фланга. Но передача получилась мягко говоря неточной. Мяч ушел за лицевую — скорее ближе к угловому флажку, чем к воротам канониров.

2' Пока игра обеих команд не уходит далеко от центра поля. Больше мячом владеют канониры.

1' Стартовый свисток прозвучал!

Вперед, за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле! Скоро начинаем!

0' Антураж перед матчем «Рубин» — «Арсенал»:

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных. Обратите внимание: в составе «Арсенала» впервые выходит защитник Бакари Коне!

0' И «Арсенал», и «Рубин» сейчас комфортно располагаются в середине турнирной таблицы, причем с разрывом всего в одно очко. Но условия не совсем равные: на неделе, напомним, у «Арсенала» была одна «лишняя» игра — на Кубок России против «Урала», которая закончилась поражением со счетом 0:1. Надеемся, тульские футболисты уже отпустили эту ситуацию и полностью переключились на чемпионат. Кстати, статистика личных встреч «Арсенала» и «Рубина» говорит не в пользу канониров: из последних пяти игр всего одна победа, две ничьих и два поражения. Хотелось бы, конечно, после сегодняшней игры видеть все «двоечки» в статистике уже из шести матчей. Надеемся и верим!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! В 16.30 на «Казань Арене» прозвучит стартовый свисток на матч наших канониров против «Рубина». Поддерживаем любимую команду и следим за матчем вместе с Myslo!