Samovar Cup-2019: В Туле определили сильнейших теннисистов среди юниоров

Фото Дмитрия Дзюбина и теннисной академии Александра Островского.

В Туле отгремел пятый международный турнир TE1 RWB Samovar Cup-2019. В соревнованиях участвовали теннисисты в возрасте 12 лет и младше. Юные спортсмены приехали на соревнования из Эстонии, Молдавии, Армении, Казахстана, Белоруссии, а также из разных уголков России.

Турнир проходил с 1 по 6 апреля на закрытых кортах теннисной академии Александра Островского. 64 девочки и 64 мальчика соревновались в одиночных и парных разрядах.

К международному турниру было приковано серьезное внимание со стороны прессы и спортсменов. Уровень Samovar Cup очень высок и имеет первую категорию. Он считается неофициальным чемпионатом мира.

Сергей Стешин, генеральный директор теннисной академии Александра Островского:

Сергей Стешин - На турнир подали заявки более 15 стран, но зарегистрировались и доехали к нам только представители шести. Больше всего спортсменов было, конечно, из России. Самые дальние регионы, откуда приехали ребята, — это Калмыкия и Владикавказ. Уровень турнира серьезный, поэтому представители всех стран выставляли свои сборные команды. Вообще конкуренция на этих соревнованиях с каждым годом всё сильнее и сильнее.

Тульскую область представляли две теннисистки — Мария Гагиева и Полина Буланенкова. Маша выбыла на стадии квалификации, в упорном поединке проиграв представительнице России, которая впоследствии дошла до четвертьфинала. А Полина стартовала с основной сетки и проиграла в первом матче также россиянке Ксении Смирновой.

- К сожалению, пока наши девочки не могут дать бой сильнейшим теннисисткам России и мира. Но они показали очень интересную игру. Надеюсь, в дальнейшем, потренировавшись, они покажут свой класс и будут прославлять Тульскую область, — говорит Сергей Стешин.

Кстати, так как Samovar Cup имеет первую категорию, победители турнира получают определенные рейтинговые очки, которые позволят в дальнейшем заявляться на крупные турниры, минуя ранги классификаций.

В парном разряде среди девочек победили Алина Корнеева (11 лет) и Дарья Бочкова (12 лет). Проигрывая по ходу чемпионского тай-брейка дуэту Анна Снегирёва/Милина Субханкулова со счетом 2:8, девчонки переломили ход игры и одержали итоговую победу — 2/6, 6/2, 12−10.

Алина (на фото слева):

- В одиночном разряде в полуфинале я проиграла сопернице в трех сетах. Мне кажется, я плохо выступила, ведь мне было всё по силам. Я могла победить, но немного не так сыграла. В будущем я хочу стать первой ракеткой мира, а потом — тренером. Мне кажется, это классно. Я уверена, что смогу.

Даша:

- В одиночном разряде на турнире я проиграла в первом круге. Думаю, я не настроилась. Думала, будет легче, но оказалось, что соперница хорошо играет. В будущем я хочу попасть в десятку сильнейших ракеток мира, войти в сборную России и выиграть «Большой шлем». Мои кумиры — Роджер Федерер и Мария Шарапова.

Алина и Даша в паре друг с другом играли первый раз.

- Мы ехали только за победой. Думаем, финальный матч выиграли за счет веры и самонастроя. Мы проигрывали, уже коленки у нас дрожали! Тренер мне сказал подбодрить Алину, поскольку она проиграла в одиночном разряде и была грустная, — рассказывает Даша. — Как только я ее взбодрила, мы начали выигрывать!

Андрей Савин, тренер Алины, успехами воспитанницы остался доволен.

Андрей Савин - Конечно, хотелось победить и в одиночке, и в паре. Но где-то, возможно, не хватило характера, где-то подвела техника. Но это теннис, удача улыбается сильнейшим. Алина входит в сборную России по своему возрасту. Они недавно выиграли первенство Европы, у нее есть все шансы стать сильной теннисисткой.

В парном разряде у мальчиков победили Илья Мальцев и Егор Плешивцев. В финале ребята в упорной борьбе обыграли дуэт Ивана Попова и Ивана Юткина — 7/5, 7/6 (1).

Илья также стал победителем в одиночном разряде. В финале он оказался сильнее Максима Власова. Победу у девочек одержала Влада Минчева, обыграв Дарью Егорову.

Летом корты тульской академии примут еще один международный турнир — ITF — среди спортсменов до 18 лет. Он запланирован на июль.