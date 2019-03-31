Очевидцы: Рядом с «Тулачерметом» раздался хлопок
На месте происшествия работали не менее пяти пожарных расчетов.
Как стало известно Myslo, утром 31 марта примерно в 10.32 на территории одной из организаций, расположенной в непосредственной близости от «Тулачермета», загорелся насос, находящийся рядом с емкостью, предназначенной для хранения химического вещества (сжиженного кислорода). Эту информацию Myslo подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.
По нашей информации, возгоранию предшествовал хлопок — небольшой взрыв. Вскоре после происшествия проход и проезд к месту ЧП был перекрыт сотрудниками охраны «Тулачермета».
Сообщается, что в результате происшествия сгорел электромотор в насосной установке.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
По предварительным данным, предприятие, на котором произошло возгорание, — ООО «Криогаз-Тула».
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и представители администрации Пролетарского округа Тулы.
В результате происшествия пострадавших нет.