Очевидцы: Рядом с «Тулачерметом» раздался хлопок

Фото Сергея Старикова.

На месте происшествия работали не менее пяти пожарных расчетов.

Как стало известно Myslo, утром 31 марта примерно в 10.32 на территории одной из организаций, расположенной в непосредственной близости от «Тулачермета», загорелся насос, находящийся рядом с емкостью, предназначенной для хранения химического вещества (сжиженного кислорода). Эту информацию Myslo подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

По нашей информации, возгоранию предшествовал хлопок — небольшой взрыв. Вскоре после происшествия проход и проезд к месту ЧП был перекрыт сотрудниками охраны «Тулачермета».

Сообщается, что в результате происшествия сгорел электромотор в насосной установке.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По предварительным данным, предприятие, на котором произошло возгорание, — ООО «Криогаз-Тула».

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и представители администрации Пролетарского округа Тулы.

В результате происшествия пострадавших нет.