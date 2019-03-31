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Очевидцы: Рядом с «Тулачерметом» раздался хлопок
Фото Сергея Старикова.

Очевидцы: Рядом с «Тулачерметом» раздался хлопок

На месте происшествия работали не менее пяти пожарных расчетов.

Как стало известно Myslo, утром 31 марта примерно в 10.32 на территории одной из организаций, расположенной в непосредственной близости от «Тулачермета», загорелся насос, находящийся рядом с емкостью, предназначенной для хранения химического вещества (сжиженного кислорода). Эту информацию Myslo подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

По нашей информации, возгоранию предшествовал хлопок — небольшой взрыв. Вскоре после происшествия проход и проезд к месту ЧП был перекрыт сотрудниками охраны «Тулачермета».

Сообщается, что в результате происшествия сгорел электромотор в насосной установке.


Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По предварительным данным, предприятие, на котором произошло возгорание, — ООО «Криогаз-Тула».

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и представители администрации Пролетарского округа Тулы.

В результате происшествия пострадавших нет. 

Галерея
Хлопок на территории "Тулачермета", Фото: 1
Хлопок на территории "Тулачермета", Фото: 2
Хлопок на территории "Тулачермета", Фото: 3
Хлопок на территории "Тулачермета", Фото: 4
Хлопок на территории "Тулачермета", Фото: 5
Хлопок на территории "Тулачермета", Фото: 6
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:52 +10
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