Тульский боксер Исмаил Ганижев взял серебро первенства России

Всего тульская сборная по боксу завоевала три медали. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

Тульский боксер Исмаил Ганижев стал серебряным призёром завершившегося в поселке Витязево Краснодарского края первенства России среди юношей 15−16 лет.

Сегодня, 22 марта, в финальном бою в весовой категории до 70 килограммов наш спортсмен уступил Михаилу Усову, представляющему Московскую и Курскую области. На пути к финалу Исмаил Ганижев победил соперников из Московской и Свердловской областей, а также Республики Дагестан.



Всего сборная Тульской области завоевала на первенстве России три медали. В турнире девушек серебряным призером соревнований в весе до 54 килограммов стала Мария Качалкина, а в весе до 66 килограммов Екатерина Быкова заняла третье место. Возглавляли тульскую делегацию Артём Емельянов, Владимир Ульянов и Александр Духанин.