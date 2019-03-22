новости
новости
Регистрация
Тульский боксер Исмаил Ганижев взял серебро первенства России

Тульский боксер Исмаил Ганижев взял серебро первенства России

Всего тульская сборная по боксу завоевала три медали. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

Тульский боксер Исмаил Ганижев стал серебряным призёром завершившегося в поселке Витязево Краснодарского края первенства России среди юношей 15−16 лет.

Сегодня, 22 марта, в финальном бою в весовой категории до 70 килограммов наш спортсмен уступил Михаилу Усову, представляющему Московскую и Курскую области. На пути к финалу Исмаил Ганижев победил соперников из Московской и Свердловской областей, а также Республики Дагестан.

Всего сборная Тульской области завоевала на первенстве России три медали. В турнире девушек серебряным призером соревнований в весе до 54 килограммов стала Мария Качалкина, а в весе до 66 килограммов Екатерина Быкова заняла третье место. Возглавляли тульскую делегацию Артём Емельянов, Владимир Ульянов и Александр Духанин.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
бокспервенство по боксу
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола
На подъезде к Новомосковску фура смяла встречный кроссовер: пострадал ребенок
На подъезде к Новомосковску фура смяла встречный кроссовер: пострадал ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.