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На подъезде к Новомосковску фура смяла встречный кроссовер: пострадал ребенок

На подъезде к Новомосковску фура смяла встречный кроссовер: пострадал ребенок

По информации ГИБДД, авария произошла 21 марта в 16.00.

ДТП случилось на 1-м километре автодороги «ДОН — подъезд к г. Новомосковску». По предварительной информации, 37-летний водитель грузовика с полуприцепом «ДАФ» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Киа Соренто» под управлением 67-летнего туляка. «Киа» двигался по равнозначной дороге во встречном направлении.
 
В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Киа», 5-летний мальчик. С различными травмами они были доставлены в больницу.
 
В ГИБДД отмечают, что в момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные ушибы и ссадины.
сегодня, в 15:45 +3
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