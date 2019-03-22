На подъезде к Новомосковску фура смяла встречный кроссовер: пострадал ребенок

ДТП случилось на 1-м километре автодороги «ДОН — подъезд к г. Новомосковску». По предварительной информации, 37-летний водитель грузовика с полуприцепом «ДАФ» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Киа Соренто» под управлением 67-летнего туляка. «Киа» двигался по равнозначной дороге во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Киа», 5-летний мальчик. С различными травмами они были доставлены в больницу.

В ГИБДД отмечают, что в момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные ушибы и ссадины.