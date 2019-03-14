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В Туле на ул. Епифанской женщина попала под колеса Opel Astra

В Туле на ул. Епифанской женщина попала под колеса Opel Astra

По предварительным данным, пешеход переходила дорогу в неположенном месте.

13 марта в 15.30 в Туле на улице Епифанской 44-летняя женщина, управляя автомобилем Opel Astra, сбила пешехода. По предварительным данным, 30-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пострадавшая получила различные телесные повреждения.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:50 0
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