Где в Туле отключат свет 7 марта
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
В четверг специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Степанова, 1-25 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- ул. Епифанская, 52, 52-а, 54, 54-а,
- ул. К. Маркса, 43-47 (нечётн.), 56-84 (чётн.),
- ул. Пролетарская Набережная, 20-а, 20-28 (чётн.),
- пер. Пролетарский, 7-27 (нечётн.), 10-26 (чётн.),
- ул. Кислородная, 1-27,
- ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
- Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
- ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
- 12-й пр-д, 61,
- 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
- 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
- Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),
- ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.).
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