В Туле мужчина покончил с собой с помощью автомобильного троса

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Как стало известно корреспонденту Myslo, рано утром 4 марта в подъезде одного из домов по ул. Зеленой в Туле обнаружили труп 31-летнего местного жителя.

При осмотре места происшествия эксперты пришли к выводу, что мужчина покончил с собой. Чтобы осуществить задуманное, туляк использовал автомобильный трос.

В настоящее время по факту трагедии проводится доследственная проверка.