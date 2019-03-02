Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
На Новомосковской ГРЭС произошел пожар
Загорелся трансформатор собственных нужд (10 МВА; 10/3 кВ).
Вечером, 1 марта, на Новомосковской ГРЭС произошел пожар. По данным регионального МЧС сообщение о том, что под трансформаторной подстанцией на ул. Заводской проезд поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112″ в 20.31. На место происшествия направили девять расчетов огнеборцев, которые ликвидировали открытое горение через 12 минут.
- Пострадавших нет. В результате происшествия сгорели горюче-смазочные материалы на площади 10 кв.м. Электроснабжение населения не нарушилось, причина пожара устанавливается, — прокомментировали в пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Как следует из сообщения на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, 1 марта в 19.35 на Новомосковской ГРЭС (производственное подразделение филиала „Центральная генерация“ ПАО „Квадра“) при осмотре было обнаружено возгорание трансформатора собственных нужд (10 МВА; 10/3 кВ)». Информация о происшествии была передана в МЧС России в 19.37.
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