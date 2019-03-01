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Бесплатный выезд в Грозный: Болельщики «Арсенала» стоят в очереди возле фан-шопа с ночи
Фото и видео Сергея Старикова.

Бесплатный выезд в Грозный: Болельщики «Арсенала» стоят в очереди возле фан-шопа с ночи

Фанаты занимали очередь с 23.30 28 февраля.

Возле фан-шопа «Арсенала» на Центральном стадионе более 100 человек стоят в очереди. Болельщики пришли записаться на выезд в Грозный — именно там оружейники сыграют со столичным ЦСКА. Накануне тульский клуб объявил о том, что организовывает бесплатную поездку на игру для всех желающих.

Сначала объявляли о 140 местах, сейчас стало известно, что увеличили до 219.

Несмотря на то, что запись открылась только сегодня в 9.00, люди занимали очередь с ночи.

Так, Иван Герда пришел к точке сбора накануне в 23.30 и был первым. Затем подтянулись еще люди. Они организовали списки.

Марианна Шалда пришла записаться на выезд сегодня к 6.30 и оказалась 22 в очереди. Для этого ей пришлось отпрашиваться с работы. Как призналась тулячка, работодатель пошел ей навстречу и отнесся с пониманием.

 

Напомним, матч «Арсенал» – ЦСКА перенесли в Грозный из-за неготовности нашего поля к игре. ПФК «Арсенал» организовал для болельщиков бесплатный чартер.

 

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:54 +1
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