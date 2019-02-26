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28 февраля в южной части Тулы будут перебои с водой
Фото из архива Myslo.

28 февраля в южной части Тулы будут перебои с водой

Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

28 февраля с 10.00 специалисты «Тулагорводоканала» проведут ремонтные работы на водоводе I подъёма Песоченского водозабора Д-700. В связи с этим вода будет подаваться с пониженным давлением в

  • южной части Центрального, Советского, Привокзального районов Тулы,
  • Скуратовских посёлках,
  • п. Косая Гора,
  • п. Менделеевский.

В д. Берники и вовсе отключат водоснабжение.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:20 0
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