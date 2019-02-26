28 февраля в южной части Тулы будут перебои с водой

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщается на сайте «Тулагорводоканала».

28 февраля с 10.00 специалисты «Тулагорводоканала» проведут ремонтные работы на водоводе I подъёма Песоченского водозабора Д-700. В связи с этим вода будет подаваться с пониженным давлением в

южной части Центрального, Советского, Привокзального районов Тулы,

Скуратовских посёлках,

п. Косая Гора,

п. Менделеевский.

В д. Берники и вовсе отключат водоснабжение.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.