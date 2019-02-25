В Туле пройдут всероссийские соревнования по рукопашному бою

Фото из архива Myslo.

С 1 по 3 марта в Туле на базе УСК «Новое поколение» пройдут традиционные всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек 12−17 лет и юниоров и юниорок 18−21 года. Турнир посвящен Героям России тулякам-росгвардейцам.

Торжественная церемония открытия состоится 2 марта в 14.00. Вход свободный.

Организаторами мероприятия выступили Федерация рукопашного боя Тульской области, комитет по спорту администрации города, Ассоциация ветеранов специального назначения «Кодекс», Фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» в Тульской области при поддержке и участии Управления Росгвардии.