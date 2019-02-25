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Почти 33 тысячи жителей Тульской области не могут найти работу

Почти 33 тысячи жителей Тульской области не могут найти работу

Уровень безработицы в регионе, по данным Росстата, составляет 4,1%.

Федеральная служба государственной статистики подвела итоги выборочного обследования рабочей силы. Согласно полученным данным, в Тульской области проживает 793100 трудоспособных граждан. При этом уровень безработицы в регионе составляет 4,1% – не трудоустроены 32800 человек.

Самый низкий уровень безработицы среди регионов России зарегистрирован в Москве и в Чукотском автономном округе – всего 1,2%. Самые высокие показатели – в Карачаево-Черкессии и Ингушетии. Там работу ищут 16,2 и 26,3% трудоспособных граждан соответственно. В целом по стране уровень безработицы составляет 4,8%.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +1
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