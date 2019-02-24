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Юные гимнастки успешно выступили на соревнованиях в Орле

Юные гимнастки успешно выступили на соревнованиях в Орле

Тренируют наших девчонок Зинаида Роля и Ольга Петрук.

С 21 по 23 февраля в Орле состоялся 44-ый открытый чемпионат и первенство Орловской области по спортивной гимнастике, посвященный памяти Владимира Сечкина. В соревнованиях приняли участие команды из Тулы, Смоленска, Белгорода, Калуги, Новомосковска, Северодвинска, Череповца, Брянска, Курска, Прохоровки и др.

Юные спортсменки тульской МБУ СШОР «Спортивная гимнастика «показали следующие результаты:

  • Анна Туреева (мастер спорта) заняла третье место;
  • Кристина Ларькина (2 разряд) — 2 место;
  • Виктория Ковалёва (2 разряд) — 3 место;
  • Софья Задонская (2 разряд произв.) — 2 место;
  • Василиса Горбунова (2 разряд произв.) — 3 место;
  • Ева Гореничая (3 разряд) — 1 место;
  • Виктория Алифанова (2 разряд произв.) — 4 место.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 +9
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