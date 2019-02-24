Юные гимнастки успешно выступили на соревнованиях в Орле

С 21 по 23 февраля в Орле состоялся 44-ый открытый чемпионат и первенство Орловской области по спортивной гимнастике, посвященный памяти Владимира Сечкина. В соревнованиях приняли участие команды из Тулы, Смоленска, Белгорода, Калуги, Новомосковска, Северодвинска, Череповца, Брянска, Курска, Прохоровки и др.

Юные спортсменки тульской МБУ СШОР «Спортивная гимнастика «показали следующие результаты: