новости
новости
Регистрация
Ночью тульские дороги от снега расчищали 78 единиц техники
Фото из архива Myslo.

Ночью тульские дороги от снега расчищали 78 единиц техники

Особое внимание уделялось расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта.

В ночь на 24 февраля тульские улицы от снега расчищали 78 единиц техники. В уборке также были задействованы 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Снег вывозили три бригады рабочих АО «Спецавтохозяйство» (3 погрузчика, 9 КамАЗов, 12 человек). Они убирали снежные массы и обрабатывали дороги противогололедными материалами.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уборка от снегарасчистка дорог от снега

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прикрыли сайты по продаже водительских удостоверений
В Туле прикрыли сайты по продаже водительских удостоверений
Юные гимнастки успешно выступили на соревнованиях в Орле
Юные гимнастки успешно выступили на соревнованиях в Орле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.