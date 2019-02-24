Фото из архива Myslo.
Ночью тульские дороги от снега расчищали 78 единиц техники
Особое внимание уделялось расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта.
В ночь на 24 февраля тульские улицы от снега расчищали 78 единиц техники. В уборке также были задействованы 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Снег вывозили три бригады рабочих АО «Спецавтохозяйство» (3 погрузчика, 9 КамАЗов, 12 человек). Они убирали снежные массы и обрабатывали дороги противогололедными материалами.
Другие статьи по темам
Место