Ночью тульские дороги от снега расчищали 78 единиц техники

Фото из архива Myslo.

В ночь на 24 февраля тульские улицы от снега расчищали 78 единиц техники. В уборке также были задействованы 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Снег вывозили три бригады рабочих АО «Спецавтохозяйство» (3 погрузчика, 9 КамАЗов, 12 человек). Они убирали снежные массы и обрабатывали дороги противогололедными материалами.