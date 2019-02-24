Юный туляк установил рекорд России по устному счету

Фото и видео: Amakids_novomoskovsk.

В московском образовательном центре «Техноград» прошла акция «Повелители чисел», в которой приняли участие десять лучших воспитанников Академии развития интеллекта AMAKids в возрасте от 6 до 16 лет. Ребят отбирали по результатам заочного конкурса.

Девятилетний туляк Руслан Мадатов установил два рекорда России по устному счету.

Руслан победил в категории «Счет двух примеров по 100 однозначных чисел одновременно», посчитав пример за 20 секунд на скорости 0,2 секунды каждый.

Еще один рекорд Руслан установил посчитав 100 четырёхзначных чисел по теме «Просто» с декламацией стихов за 30 секунд на скорости 0,3 секунды.

Данные достижения зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса!