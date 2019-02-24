новости
новости
Регистрация
В Туле на восстановление работоспособности ливневок потратят более 19 млн рублей

В Туле на восстановление работоспособности ливневок потратят более 19 млн рублей

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Тульская администрация разместила на сайте госзакупок аукцион на восстановление работоспособности и прочистке ливневой канализации, ремонт и устройство системы водоотведения на территории муниципального образования. Сумма контракта составит 19 413 359,97 рублей. 

Общее количество устройства канализационного трубопровода –1469 м. п.; общее количество ремонтируемых смотровых и дождеприёмных колодцев  – 46 шт.

Место выполнения работы: 

  • пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковская;
  • вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговая в п. Косая Гора;
  • пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;
  • пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейная;
  • пересечение ул. Епифанского шоссе – ул. проезд Полежаева;
  • пересечение ул. Кауля и ул. Оборонная;
  • пересечение ул. Мосина и ул. Советская;
  • на пр. Ленина в районе д. №86;
  • по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена);
  • по ул. Оружейная (от д. № 23 до д. №15 корп. 1);
  • по ул. Плеханова от ул. Осташева;
  • по ул. Скуратовская поворот на п. Новоскуратово;
  • по ул. Транспортная в п. Южный мкрн. Скуратово;
  • по ул. Московское шоссе в районе д. №60;
  • по ул. Горская в д. Барсуки;
  • на ул. 4-ая Горельская.

Сообщается, что работы должны быть завершены до 1 сентября 2019 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:34 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ливневкиобустройство ливневкиаукцион

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель снегоуборочного трактора повредил три машины и скрылся с места ДТП
В Туле водитель снегоуборочного трактора повредил три машины и скрылся с места ДТП
БК «Арсенал» стартовал с победы в международном турнире
БК «Арсенал» стартовал с победы в международном турнире
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.