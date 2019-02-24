В Туле на восстановление работоспособности ливневок потратят более 19 млн рублей

Тульская администрация разместила на сайте госзакупок аукцион на восстановление работоспособности и прочистке ливневой канализации, ремонт и устройство системы водоотведения на территории муниципального образования. Сумма контракта составит 19 413 359,97 рублей.

Общее количество устройства канализационного трубопровода –1469 м. п.; общее количество ремонтируемых смотровых и дождеприёмных колодцев – 46 шт.

Место выполнения работы:

пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковская;

вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговая в п. Косая Гора;

пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;

пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейная;

пересечение ул. Епифанского шоссе – ул. проезд Полежаева;

пересечение ул. Кауля и ул. Оборонная;

пересечение ул. Мосина и ул. Советская;

на пр. Ленина в районе д. №86;

по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена);

по ул. Оружейная (от д. № 23 до д. №15 корп. 1);

по ул. Плеханова от ул. Осташева;

по ул. Скуратовская поворот на п. Новоскуратово;

по ул. Транспортная в п. Южный мкрн. Скуратово;

по ул. Московское шоссе в районе д. №60;

по ул. Горская в д. Барсуки;

на ул. 4-ая Горельская.

Сообщается, что работы должны быть завершены до 1 сентября 2019 года.