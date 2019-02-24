В Туле на восстановление работоспособности ливневок потратят более 19 млн рублей
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Тульская администрация разместила на сайте госзакупок аукцион на восстановление работоспособности и прочистке ливневой канализации, ремонт и устройство системы водоотведения на территории муниципального образования. Сумма контракта составит 19 413 359,97 рублей.
Общее количество устройства канализационного трубопровода –1469 м. п.; общее количество ремонтируемых смотровых и дождеприёмных колодцев – 46 шт.
Место выполнения работы:
- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковская;
- вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговая в п. Косая Гора;
- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;
- пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейная;
- пересечение ул. Епифанского шоссе – ул. проезд Полежаева;
- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонная;
- пересечение ул. Мосина и ул. Советская;
- на пр. Ленина в районе д. №86;
- по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена);
- по ул. Оружейная (от д. № 23 до д. №15 корп. 1);
- по ул. Плеханова от ул. Осташева;
- по ул. Скуратовская поворот на п. Новоскуратово;
- по ул. Транспортная в п. Южный мкрн. Скуратово;
- по ул. Московское шоссе в районе д. №60;
- по ул. Горская в д. Барсуки;
- на ул. 4-ая Горельская.
Сообщается, что работы должны быть завершены до 1 сентября 2019 года.
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