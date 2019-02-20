Юные туляки привезли медали с международного турнира по греко-римской борьбе

Юные туляки выступили на XXVIII республиканском турнире по греко-римской борьбе, прошедшем в поселке Чисть в Белоруссии. Соревнования состоялись с 15 по 17 февраля и были посвящены памяти воина-интернационалиста Сергея Новикова и тренера-основателя школы греко-римской борьбы в Чисти Сергея Сафронова.

В турнире приняли участие более 400 спортсменов из Белоруссии, России, Украины и Литвы в возрасте от 8 до 15 лет.

Первое место в весовой категории 38 кг среди юношей 2008-2009 г.р. занял наш тульский спортсмен Богдан Хабаров. Туляк Арсений Сысоев в этой же группе проиграл схватку за третье место и стал пятым. Второе место в весовой категории до 32 кг занял Руслан Упатов.

Тренеры ребят Писакин А.К. (СШ «Юность»), Матевосян А.А и Шереметьев Д.Н (СШ «Олимп», пос. Ленинский).