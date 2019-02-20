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В Донском добычей вооруженного ножом грабителя стали 300 рублей
Фото из архива Myslo

В Донском добычей вооруженного ножом грабителя стали 300 рублей

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

В Донском сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое. По предварительным данным, несмотря на дневное время, преступник напал на местную 35-летнюю жительницу. Угрожая своей жертве ножом, злоумышленник отобрал у женщины 300 рублей и скрылся.
 
Потерпевшая запомнила приметы нападавшего и описала его внешность полицейским. Вскоре стражи порядка задержали подходящего под ориентировку человека.
 

- При дальнейшей проверке подтвердилась его причастность к хищению чужого имущества, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. — 44-летний неработающий местный житель, лишь недавно отбывший уголовное наказание за разбой, признался в содеянном. Полицией обнаружено и изъято вероятное орудие совершения преступления — нож, а также похищенное.

В отделе МВД России по г. Донской возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (Разбой).
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:43 +8
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