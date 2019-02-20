«Единая Россия» подарила маленьким тулякам сказку

Фото Александра Каналина.

В рамках региональной акции «Единой России» «Дарите книги с любовью» и проекта «Здоровое будущее» в Тульской областной детской клинической больнице состоялось благотворительное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с детским раком и Международному дню книгодарения.



Елена Тимохина.

Эту важную, нужную, полезную и очень добрую акцию – дарить книги – в тульском отделении «Единой России» поддерживают уже третий год подряд. Но в 2019 году проект приобрел небывалые масштабы.

– Акция «Дарите книги с любовью» стала традиционной, и с каждым годом в нее вливается всё больше и больше партийцев, – говорит Елена Тимохина, руководитель регионального исполкома «Единой России». – Акция стартовала 14 февраля, в Международный день книгодарения. Депутаты фракции «Единая Россия» приобретали и дарили книги в сельские и районные библиотеки. Подарки получили библиотеки, которые находятся в реабилитационных центрах для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, библиотеки учреждений здравоохранения, соцзащиты, образовательных учреждений. Мы стараемся, чтобы девиз «Дарите книги с любовью» дошел до каждого туляка. Как итог – уже подарено более тысячи книг!

Так, 14 февраля Международный день книгодарения отметили пополнением каталога областной специализированной библиотеки для слепых. Писатель и благотворитель, член партии «Единая Россия» Олег Сенин встретился с ее читателями и вручил от имени партии в дар библиотеке комплекты тактильных книг для детей, а также издания с аудиодисками для взрослых.



Партийцы также приготовили подарок детям, которые в данный момент проходят лечение в Тульской областной детской клинической больнице. Маленькие пациенты – всего 70 человек – получили в подарок от «Единой России» красочную энциклопедию «Отчего и почему?», из которой они смогут узнать много интересных и занимательных фактов.

По просьбе детей библиотека больницы пополнилась комплектом из семи книг Джоан Роулинг о самом известном и популярном для современных ребят волшебнике Гарри Поттере.

А еще в этот день «Единая Россия» подарила детям настоящий праздник волшебства, добра, чудес и различных химических опытов.

Как сказал венецианский писатель Карло Гольдони, «человек с хорошей книгой в руках никогда не может быть одиноким».

– Книга помогает человеку в любой жизненной ситуации, – убеждена Елена Тимохина. – Берешь в руки книгу – и душа отдыхает. Мы хотим, чтобы «живая», бумажная книга становилась другом ребят с их раннего детства и оставалась им по жизни. Дети, которые умеют получать информацию из книг, хорошо учатся, становятся успешными людьми. Время бежит, а дети продолжают любить сказки – и русские народные, и сказки народов мира. Востребованы фантастика и фэнтези, и это неудивительно. Когда еще можно помечтать и дать волю фантазии, как не в детстве? Также мы отмечаем, что дети охотно читают классику: Пушкина, Толстого, Тургенева.

Кстати, присоединиться к акции «Дарите книги с любовью» мог любой желающий. Туляки выкладывали свои фото с книгой в группе партии vk.com/er_tula. 21 февраля на форуме библиотек победители, которые определятся случайным образом, получат сертификаты на приобретение книг в книжных магазинах Тулы!