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Александра Самородова выиграла бронзу чемпионата Европы по мини-футболу в составе сборной России
Фото: РФС.

Александра Самородова выиграла бронзу чемпионата Европы по мини-футболу в составе сборной России

Спортсменка первые спортивные шаги делала в Ефремове.

Александра Самодорова в составе сборной России стала бронзовым призером первого в истории чемпионата Европы по мини-футболу. Национальная команда в матче за третье место победила сборную Украины по пенальти — 3:2.

Александра — капитан команды. В интервью пресс-службе РФС она рассказала:

- Хочется поблагодарить вообще всех людей, кто любит мини-футбол, следит за ним и переживает за его судьбу. Спасибо УЕФА, руководству Ассоциации мини-футбола России за ту работу, которая позволила нам наконец-то обрести долгожданный официальный Чемпионат Европы. Казалось, что это — заоблачная мечта, а теперь это — счастливая реальность! Если говорить об опытных игроках, то очень здорово, что мы дошли до этого дня, но многих девчонок, которые могли бы здесь быть нам не хватало. Им я тоже хотела бы выразить слова благодарности. Уверена, что к следующему официальному турниру мы наверстаем упущенное, исправим все ошибки и у нас будет только победа!

Напомним, Александра Самородова — уроженка Архангельска. Долгое время девушка прожила вместе с родителями в Ефремове Тульской области. Именно там футболистка делала первые спортивные шаги.

Большое интервью со спортсменкой читайте на Myslo здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:09 +1
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