Тульские кикбоксеры привезли медали с чемпионата и первенства ЦФО

Наши ребята выступили в Курске и в Воронеже.

С 31 января по 3 февраля в Воронеже прошли чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 14 областей.

Спортсмены тульской спортивной школы «Восток» показали следующие результаты:

Первое место заняли Мурад Гиясов, Даниил Мевлюдов.

Второе место — Наталья Бабинцева, Алина Гиясова, Кирилл Морозов.

Третье место — Сергей Абрамов, Бедел Пулатов, Артём Дьячков.

Кроме того, с 3 по 7 февраля в Курске тульские спортсмены выступили на чемпионате и первенстве ЦФО по тайскому боксу. За звание сильнейших боролись около 400 спортсменов.

Спортсмены Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» завоевали семь медалей! Победителем стал Мурад Гиясов, Наталья Бабинцева стала серебряной призеркой, а бронзовые медали добыли Сергей Абрамов, Фарид Шахбазов, Артур Пулатов, Магомед Багомедов и Алина Гиясова.

Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.