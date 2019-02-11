В Туле на ул. Арсенальной загорелся автомобиль

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

11 февраля в 6.55 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Лада Приора», расположенного в Туле на улице Арсенальной.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 7.02, через три минуты огонь был потушен.

Пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия в салоне автомобиля обгорели двери и приборная панель на площади 1 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.