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В Туле на ул. Арсенальной загорелся автомобиль
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на ул. Арсенальной загорелся автомобиль

К счастью, пожар вовремя потушили.

11 февраля в 6.55 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Лада Приора», расположенного в Туле на улице Арсенальной.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 7.02, через три минуты огонь был потушен.

Пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия в салоне автомобиля обгорели двери и приборная панель на площади 1 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:34 +2
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