В Туле растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 4 по 10 февраля в Тульской области зарегистрировано 9342 случая гриппа и ОРВИ, что выше эпидемического порога на 13 % и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 25%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых – на 7,8% и детей 3-6 лет – на 2,8%, среди школьников и детей 0-2 лет заболеваемость ниже порога.

В Туле за неделю зарегистрировано 4378 случаев заболеваний, что выше порога на 21%, рост относительно предыдущей недели составил 13%.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, доля которых в структуре циркулирующих вирусов снижается, и вирусы гриппа типа А.

По причине высокой заболеваемостью ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе Алексинского района, частично в 67 классах 27 школ и в 12 группах 7 детских дошкольных учреждений.

Учитывая рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращается к руководителям предприятий и организаций о необходимости проведения в учреждениях дополнительных противоэпидемических мероприятий:

соблюдение оптимального температурного режима в помещениях;

увеличение кратности проведения влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств, проведение обеззараживания воздушной среды с помощью бактерицидных облучателей, регулярное проветривание помещений;

обеспечить соблюдение сотрудниками правил личной гигиены, на предприятиях торговли - использование индивидуальных средств защиты органов дыхания (маски) со сменой каждые 3-4 часа;

направлять сотрудников с клиническими проявлениями острых респираторных вирусных инфекций в лечебно-профилактические учреждения для организации своевременного лечения и профилактики последующих заболеваний среди сотрудников.