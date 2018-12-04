Аналитика матча с «Зенитом»: 11 львов «Арсенала»

Фото и видео Алексея Пирязева.

Если футбол в декабре для чего-то и нужен — то в первую очередь для таких вот непередаваемых эмоций. Рейд Левашова от южных ворот до сектора «Север» — такая же легенда этого матча, как и празднование гола на заборе перед Восточной трибуной Савина и Кутьина в матче с «Нефтехимиком» еще времен Аленичева, или растаскивание стадиона по бревнышку болельщиками команды «16 лет без чемпионства». Это все — эмоции, позволяющие писать слово Игра применительно к футболу с прописной, то есть большой буквы. Это та Игра, которую мы все любим, и которую не заморозить никаким декабрем.

Когда потом Семака спрашивали, какой момент в игре стал ключевым, ответ подсказывали уже в самом вопросе — третий или четвертый пропущенный мячи. Хотя самый главный эпизод этого противостояния случился, наверное, все же на шестой минуте — когда Кангва начал атаку своей команды пасом на забег Ткачева, и сам же еще успел на ее завершение — катнув уже с нулевого угла мяч вдоль линии ворот, а Лунев по декабрьскому морозцу вкатился с этим мячом в ворота. Он бы и рад притормозить, но по такому полю, которое только придает ускорение, остановиться было никак не возможно.

С первых минут «Арсенал» получил многократную фору. Стало очевидно, что при таких вот атаках сходу есть шанс забивать еще, а значит игра вторым номером, о которой после матча говорил Игорь Черевченко, может принести успех. Оборону «Зенита», как чуть раньше и «Спартака», можно брать забросами за спину защитников, когда нападающий, поскольку он лицом к воротам, уже имеет некоторую фору в скорости. Да еще имея к быстрому нападающему двух взрывных фланговых игроков — Мирзова и Бакаева.

Хотя после первого забитого гола еще разобраться, кто в дебюте играл первым номером, кто вторым. Хозяева поля наседали, заработали целую серию угловых у ворот соперника, но так ничего из этого своего преимущества не извлекли.

А «Зенит» ответил ударом на удар. Кузяев завершил долгую атаку своей команды, и, казалось, «Арсенал» вот-вот дрогнет. Питерцы наседали очень крепко. Но «Арсенал» не дрогнул. И даже более того, ответил чудо-голом Мирзова, который совершил свой дежурный рейд к чужим воротам, вновь пожадничал, оставив мяч у себя, что так иногда злит болельщиков на трибунах, и ударил в дальний угол в обвод защитника. Лунев пытался дотянуться до мяча, но без шансов.

Сказка о прекрасной золушке вновь обрела свои очертания. А тут еще в самом начале второго тайма Кангва после очередной глубокой передачи убежал в одиночестве к воротам, и ему не хватило малости, чтобы забить — мяч после его удара полетел в штангу.

«Зенит» в ответ опять был убийственно хладнокровен — Эрнани с близкого расстояния через лес из своих и чужих игроков пробил и мяч залетел в сетку под рукой Левашова. По всей видимости, Михаил реагировал на удар по интуиции, не видя мяча, и не рассчитал с прыжком.

Наверное, в этом эпизоде тоже будет толика тех левашовских эмоций, которые мы увидим после матча. Да, оба пропущенных гола были сложными для голкипера — удары с близкого расстояния, по непредсказуемой траектории, но при некоей доле вратарского фарта с ними можно было справиться. Увы, но именно против «Зенита» у Левашова с фартом дела обстоят плохо. И при всем при этом в случившейся победе немалая доля его, вратарской, заслуги.

Когда надо сохранял хладнокровие, был безошибочен на выходах, помогал как дополнительный игрок обороны. Последнее отметим особенно. Кононов как-то вскользь упомянул о том, что тульские вратари за матч стали набегать изрядное количество километров, участвуя в оборонительных действиях. Лучшее тому подтверждение — игра Левашова против «Зенита». Видно, что по ходу сезона Михаил сильно прибавил именно в этом компоненте — получая передачи от партнеров, когда надо либо продолжить игру пасом на своего, либо вынести мяч в поле.

Перед матчем мы договорились с питерским радио «Зенит» о коротком интервью за несколько минут до начала. Интересно, что ведущие за пять минут эфира задали вопросы по двум ключевым моментам предстоящей встречи — кто заменит Джорджевича в нападении, и почему «Арсенал», проповедуя атакующую игру, больше забивает в быстрых контратаках, а не в позиционном нападении. Матч дал более чем наглядный ответ на оба эти вопроса.

Год с небольшим назад Божович ведь оказался перед той же проблемой — кем заменить в Санкт-Петербурге Джорджевича, который по условиям аренды не мог играть против своей бывшей команды. Божович сделал ставку на быстрого Кангву и не прогадал. Кангва забил единственный в той встрече гол, принеся своей команде первую в истории победу над «Зенитом» в чемпионате.

Сейчас уже Игорь Черевченко определил Кангву на острие атаки, и вновь в точку.

Именно с участием Эванса и состоялись два ключевых эпизода встречи — первый гол, давший задел на всю остальную игру и третий, когда питерской команде вновь надо было отыгрываться, но сил и эмоций на это уже не осталось.

Тем более все порывы спасти матч остановил гол Бакаева. 4:2 — и это уже был финал. Отдать такую победу было никак невозможно. Никто даже не обратил внимания, что концовку «Зенит» проводил ударным тандемом Дзюба — Заболотный, который принес когда-то успех в таком же безнадежном матче с минским «Динамо».

Дзюба, кстати, тоже старался, но запомнился в этой игре разве что классической фразой, сказанной в интервью на ТВ в перерыве: так легко, как «Зенит», не пропускает никто в Премьер-лиге. Наверное, но это уже не проблемы победителей.

Безусловно состоявшаяся победа — заслуга нынешнего тренерского штаба, разрабатывавшего план на игру. Черевченко потом рассказывал, что долго не мог определиться, кого ставить в нападение вместо Джорджевича. В конце концов решил, что это будет Кангва.

Альтернативой, надо полагать, была кандидатура Ожеговича — героя матча со «Спартаком». Опять же он чуть притормозил команду в рвении осаждать все девяносто минут чужие ворота. Но в целом это пока, конечно, во многом прообраз того «Арсенала», который терпеливо лепился с лета. Все эти забегания и квадраты, короткие и не очень, которыми терзали соперника игроки «Арсенала», дожидаясь финального свистка, просто так не даются.

Это результат интенсивных и упорных тренировок последних месяцев. Квадраты вообще штука коварная, требуют большой уверенности в себе, именно уверенности, а не самоуверенности. Как правило, они получаются ровно до того момента, пока кто-то не дрогнул, и не выдал передачу а-ля Мевля в эпизоде с третьим голом «Арсенала» в этом матче.

Быстроногий «Арсенал» в игре с «Зенитом», конечно, вошел в историю. И вообще финал года с новым главным тренером получился яркий. Команда одержала важную победу над исторически непростым для нас соперником «Оренбургом» в Кубке, теперь вот справилась с «Зенитом». Еще бы в Грозном не оплошать.

А дальше — будет какой-то новый «Арсенал». О его принципах Игорь Черевченко вскользь рассказал после игры с «Зенитом»: необходимо добиться баланса между атакой и обороной. И пояснил с серьезным видом: прибавлять будем так, чтобы команда побольше забивала и поменьше пропускала. Хотя, может, это была вовсе и не шутка.

о матче

«Арсенал»-«Зенит» — 4:2 (2:1).

3 декабря. Тула. Центральный стадион.

Голы: Кангва (6) — 1:0, Кузяев (21) — 1:1, Мирзов (38) — 2:1, Эрнани (57) — 2:2, Кангва (74) — 3:2, Бакаев (77) — 4:2.

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Костадинов, Мохаммед, Ткачёв, Бакаев (Горбатенко, 83), Мирзов, Кангва (Ожегович, 90).

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес (Смольников, 73), Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).

Предупреждены: Альварес, Мирзов — Паредес, Кузяев, Дзюба, Анюков.

Судья Алексей Еськов (Москва).