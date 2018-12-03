«Арсенал» — «Зенит»: 2:1. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Паредес, пробивая штрафной, тоже поскользнулся. И промахнулся. Повезло, трава сегодня все же за нас!

44' Беляев, поскользнувшись, задевает мяч рукой. Будет опасный штрафной... На ровном месте!..

42' Заброс в штрафную "Арсенала" пытался прервать Беляев, но получилась (по старой памяти?..) скидка на Дзюбу, который уже был готов нанести удар слету. Все тот же Беляев успел исправить свою ошибку и накрыл Артема.

41' Мирзов пошел в жесткий стык с Дриусси. Это спровоцировало серьезный накал страстей на поле - футболисты чуть ли не в драку полезли. В итоге горчичниками наказаны Мирзов (за грубую игру) и Паредес. Второй, похоже, за разговорчики.

40' Григалава, кстати, вернулся на поле - видимо, травма оказалась не такой уж и серьезной.

38' Ткачев отлично отборолся в центре поля, протащил мяч ближе к штрафной "Зенита" и отдал налево на открывавшегося Мирзова. Резиуан, сместившись в центр, нанес точный крученый удар в дальний угол ворот Лунева. Без шансов для голкипера питерцев - РОСКОШНО!

38' ГОООООЛ!!!! МИРЗОВ!!!!! 2:1!!!!!!!!!!

36' Мак опасно закручивал в сторону ворот. Каких-то считанных сантиметров не хватило Дриусси, чтобы замкнуть!..

34' Оказывается, Альварес получил желтую карточку за споры с арбитром. Причем было это еще в эпизоде с голом в ворота Левашова. Что-то мы этот момент упустили, извините...

35' Гиа Григалава, хромая, с помощью врачей покидает пределы поля. Наверное, будет вынужденная замена...

34' Григалава получает травму в борьбе с Дриусси. На поле медики. Что-то с коленом - похоже, неудачно приземлился.

32' Лунев опять выкатывается за линию вместе с мячом) Увы, на этот раз не за линию ворот, а за лицевую… Но все равно забавное «повторение».

30' Левашову пришлось выходить за пределы штрафной и выбивать мяч за пределы поля, дабы чего не случилось. Пришлось защитников страховать.

29' Комбаров с Бакаевым решили потерзать питерцев возле их штрафной площади: наверное, около минуты «накручивали» трех зенитовцев. Увы, ничего опасного из этого момента арсенальцы не выжали, но зато показали технику.

27' Опасный прорыв по правому флангу Кузяева в красивом подкате прерывает Альварес. Очень зрелищный эпизод!

26' Ох, питерцы давят и давят… На этот раз Мак, сместившись с левого фланга ближе к центру, наносит сильный удар из-за пределов штрафной. Михаил снова надежен.

25' Передачей с правого фланга атаки «Зенита» питерцы нашли Ерохина. Тот головой пробил прямо в руки Левашову.

23' Команды держат очень высокий темп. Боятся замерзнуть, наверное, если вдруг затормозят) В Туле -9, которые ощущаются как -16…

21' Ерохин нашел на правом фланге Эрнани, который сделал обостряющую передачу в штрафную «Арсенала». Ее блестяще замкнул Кузяев. Счет равный!

21' Гол! Ответ от «Зенита» — 1:1.

20' ОПАСНО!!! Дзюба буквально расстреливал ворота Левашова, но тот спас команду от гола.

19' Хитро разыграли арсенальцы свой угловой: Бакаев отпасовал на Ткачева и сразу же получил ответный пас. Навес в штрафную от Зелимхана, где Беляев опасно расстреливал головой ворота Лунева. Тот не оплошал.

19' А теперь очередь правого фланга: Бакаев против Мевли, и Зелимхан выигрывает этот мини-бой — ему удается прострелить в штрафную. Правда, там полет мяча прервал защитник «Зенита».

17' Мирзов, получив мяч на левом фланге атаке, продвинулся к штрафной «Зенита» и навешивал на набегавшего на дальнюю штангу Ткачева. Но первым на мяче оказался Ерохин, который разрядил ситуаицю и вынес мяч за лицевую.

16' Гол забили всего 10 минут назад, а в соцсетях уже «война» — «а был ли мальчик?». Ребят, кто смотрит, — что скажете? Как вам кажется, пересек мяч линию ворот или нет?

14' Ерохин попытался пробить с лета из-за пределов штрафной «Арсенала». Но у него не очень получилось — у Левашова даже ни один мускул не дрогнул.

12' Угловой «Арсенала». Первым на подачу среагировал Комбаров, который не то сбрасывал на партнеров, не то бил в дальний угол. В итоге мяч пролетел рядом с дальней штангой.

11' Опасно прорывался по левому флангу Мирзов. Сначала попытался найти передачей Ткачева, но защитник питерцев отбил мяч. Правда, снова на ногу тому же Резиуану. Тогда Мирзов сместился ближе к лицевой и попытался было прострелить в штрафную «Зенита», но там пас заблокировали.

8' Угловой в исполнении «Зенита». Навес в штрафную нашел голову Мевли, который сбросил на дальнюю штангу, на партнеров. Но никто из питерцев под удар не открылся.

6' О том, как это было. Хороший пас на ход отдал Бакаев на Ткачева, но Сергей, сблизившись с Луневым, почему-то долго не отваживался на удар. В итоге его накрыл игрок «Зенита», выбив мяч из-под ног. На счастье «Арсенала», на подборе был Кангва, который с острого угла покатил мяч на ленточку ворот. Лунев пытался сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить гола, но, падая, заскользил на мерзлой траве и вкатился в створ с мячом в руке. Есть!!!

6' ГООООЛ!!! «Арсенал» открывает счет!!!

3' Первый интересный момент в игре — Эрнани проверил свой удар. Пристреливался только — получилось не очень опасно. Да и Левашов ситуацию контролировал — прыгнул для порядку. И, наверное, заодно согрелся.

2' Питерцы пытаются обозначить свое преимущество в центре поля.

1' Стартовый свисток!

Вперед, за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле, а их встречает огромный баннер от тульских болельщиков — грозный пряничек с кнутом и надписью «Выпускайте ваших львов!» Львы — это «Зенит», если что.=)

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Морозный антураж перед матчем в мини-фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, питерцы — в белом.

0' «Зенит», как мы уже отметили, — лидер текущего чемпионата. Но учитывая, что «Краснодар» уже вплотную подобрался к позиции, занимаемой питерцами, перед ними сейчас стоит одна задача: упрочить лидерство и не отдать южанам первое место. У «Арсенала», прямо скажем, задачи куда скромнее. Нам бы не скатиться снова в зону стыков или вылета!.. Впрочем, неизвестно еще, у какой из команд мотивация на сегодняшний бой круче. «Арсеналу», напомним, «Зенит» обыгрывать не впервой — правда, это всегда было только на выездах. Домашняя «традиция» у нас чуть хуже — в истории было аж два крупных поражения. Но «Арсенал» уже не раз доказывал, что умеет менять историю в свою пользу — почему бы подопечным Черевченко не удивить своих фанатов именно сегодня?

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Матчем с питерским «Зенитом» оружейники открывают второй круг чемпионата России — в 19.30 прозвучит стартовый свисток. Как обычно, Myslo расскажет всем, кто испугался морозов или очень устал в этот понедельник, о том, что происходит на Центральном стадионе Тулы. Присоединяйтесь к обсуждению матча в комментариях!