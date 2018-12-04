В Тульской области «Лада Приора» протаранила отбойник

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 декабря в 1.00 на 21-м километре автодороги «Быковка — Богородицк» Киреевского района 45-летняя женщина, водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в дорожное ограждение.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал 42-летний пассажир «Лады». Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.